Colombia, el último bastión de una burocracia desgastada

La Francia de 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas una década, la Revolución había creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absolutista se había pasado a una república. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La sociedad, antes capitaneada por aristocracia y clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan ori­ginal era el modo en que se había organizado que hubo de remontarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas instituciones: Senado, Consulado, Tribunado, Prefectura, entre otras más.

Aquí en Colombia no estamos gobernados por reyes, pero sí por las mismas familias, dinastías o casas en una burocracia absoluta. Sin embargo, estamos a punto de una revolución político social, no igual repito, a la que se experimentó en Francia, sino parecida. Se está ad portas de un cambio, por primera vez e histórico, de dejar atrás el ya viejo régimen desgastado de gobernanza de la burocracia por uno nuevo basado en el progresismo y con el cual muchos de la izquierda se han casado.

Para nadie en Colombia es un secreto que las dinastías o casas políticas que hoy existen en el país son las que siempre han puesto presidentes, verdad que ya no es de conocimiento de un selecto grupo, sino de todo el mundo, gracias a los modernos y muy populares canales de comunicación que trajo el internet.

De modo que una nueva clase de dirigentes, sin pertenecer a ninguna de las dinastías tradicionales o casas que se han mantenido viviendo del poder, procedentes del pueblo o sectores no burocráticos como los de los trabajadores, profesores u organizaciones sociales, culturales y de izquierda, bajo el manto de una democracia pluralista con la que los políticos del viejo régimen dicen dizque ampararse, está a las puertas de sentar un precedente único e histórico para el país, aunque retrasado en el ámbito regional del continente Suramericano: pues Colombia es el único país en nuestro subcontinente que todavía no ha sido gobernado por nadie que no pertenezca a una dinastía o casa política.