¿Colombia, de frente hacia Waterloo?

La llegada del Pacto Histórico a la Presidencia de la República en agosto de 2022, ha sido un cataclismo para la democracia. Por primera vez, en la historia del país, la izquierda en coalición, dirigida por un exguerrillero y en alianza con exintegrantes de las Farc, el ELN, el EPL y el M-19, otrora los más violentos grupos al margen de la ley; conquistan el poder.

Se prometió un cambio estructural, fundamentado en la necesidad de reivindicar los sectores mas vulnerables de la sociedad, mediante reformas sociales pendientes, proyectando a Colombia como nación potencia de la vida, asegurando erradicar la corrupción enquistada en instituciones públicas y privadas, con la esperanza de recuperar la seguridad y tranquilidad ciudadana, confrontarían sin descanso el Multicrimen, erradicarían con estrategia las economías criminales, y acudirían a la seguridad humana como vehículo y plataforma para alcanzar la “Paz total”.

Los resultados no podrían ser más deplorables. ¡Colombia está herida! Y pese al esfuerzo consagrado y profesional de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, la estabilidad democrática y las garantías para el libre ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos sigue vigente. Pero las promesas gubernamentales no han sido más que falsas ilusiones. Los colombianos parecemos atrapados en el foso de la desesperación, marchamos angustiados como Napoleón hacia Waterloo, de cabeza al fracaso. Los indicadores son negativos, las reformas legislativas enredadas, la corrupción, a propósito del zar del contrabando alias. Papá Pitufo, está en sus máximas expresiones, el homicidio no cede, el crimen y la violencia en aumento, la seguridad humana sigue en el papel, y la Paz Total es una verdadera e ingenua utopía.

La ingobernabilidad es crónica e innegable, no habíamos presenciado la mas grande antítesis de liderazgo desde la era del Caguán y el Proceso 8000, y lo más grave ahora, es el Ejecutivo en su conjunto. Así quedó demostrado en el primer e histórico Consejo de Ministros del año 2025, televisado en vivo y que fue caldo de cultivo para corroborar que la hidra de mil cabezas está incrustada en el ADN de la Casa de Nariño, como en el inframundo, con acusaciones de conductas delictivas entre los miembros del gabinete, lo que conllevó una crisis ministerial y a que se catapultara la incredulidad de los colombianos en el actual gobierno. Pareciera que los hubieran convocado a un concierto para delinquir.

Ante este desastre, muchos nos preguntamos, hasta dónde la perogrullada solidez y tradición democrática de nuestras instituciones, resistirá la mediocridad, irresponsabilidad, ilegalidad y fragilidad de los gobernantes de turno, los mismos que hacen todo el esfuerzo por des institucionalizarla, sin importarles las secuelas y adversidades que enfrentará en el futuro; inclusive, sobre una mirada miope, donde ni siquiera tienen el mínimo cálculo para asegurar su continuidad en el poder.

Y aquí es donde se amenaza la integridad y cohesión de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad del Estado, llamados a defender los intereses supremos de la nación. Veamos algunos ejemplos: se ha desincentivado la lucha contra el narcotráfico, los mensajes del Ejecutivo son desalentadores, como el falso pretexto de que el whisky es más nocivo que la cocaína, o que se comprará la coca a los cultivadores; tener hectáreas récord de cultivos ilícitos y que el mundo entero nos siga estigmatizando como los cafres del narcotráfico poco importa. A esto se agrega la gota que reboza la copa, la ausencia de estrategias y los pobres recursos para prevenir y combatir frontalmente las drogas. El presupuesto escasea, no se destina, el proceso es burocrático y plata no hay, es la frase de cada día, porque la nación está desfinanciada. Y como si fuera poco, las medidas cautelares adoptadas por los Estados Unidos para el uso de la aeronaves en labores de interdicción dejó solo 14 en operación, además de la suspensión de la cooperación en países donde se auspician las dictaduras y las izquierdas radicales!. Muy poco nos preparamos para auto sostenernos y el tío sam no estará siempre.

De otro lado, es un hecho, insólito pero cierto, se desintegraron los Comandos Conjuntos y las Fuerzas de Tarea de las Fuerzas Militares. Bien difícil es transitar de la coordinación a la integración de esfuerzos, también crear una cultura de equipo en inteligencia y en el terreno. Grave error. Es difícil asimilar que ante las amenazas vigentes y crecientes, esto haya ocurrido.

La misma razón por la cual es irresponsable la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa mientras no

cambien diametralmente las extrañas circunstancias que atraviesa el país. La desaparición de las Fuerzas Conjuntas es un retroceso monumental que revertirá lo poco logrado y que no fue fácil construir en las últimas décadas. Ahora es la cereza del pastel para los criminales y los violentos.

Ahora, la denominada Paz Total no ha dejado de ser la más ilusa fábula del Ejecutivo. Además de las afrentas que cada día recibe el gobierno y los negociadores por parte de los grupos al margen de la ley, y la vehemencia terrorista que no cesa con efectos directos sobre los más vulnerables y la Fuerza Pública , caso El Plateado, para citar un ejemplo; el proceso de recuperación institucional del territorio no avanza, y parece en reversa después de la firma del acuerdo de La Habana. Así se vive en los engendros de la violencia y la criminalidad que se robustecen y se expanden cada vez más en forma acelerada y crónica. Las fronteras siguen a merced de la dictadura venezolana y de los criminales, las rentas ilícitas son el alimento de violentos y corruptos, conllevando consecuencias preocupantes en las ciudades capitales, portuarias e intermedias del país. En 2025 según los indicadores globales, seguimos siendo el país del mundo ubicado entre los top 5 por corrupción, criminalidad, violencia e ingobernabilidad. ¿Podremos salir de este ciclo inacabable?

Los políticos que llegan al Ejecutivo están reintegrando generales de la reserva activa, muy respetados , para que asuman la Comandancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Y finalmente,un asunto realmente crítico que lesiona de manera significativa la doctrina, jerarquía y disciplina de nuestra Fuerza Pública. Que ahonda su politización, resta autonomía, condiciona el mando, y frustra las expectativas de crecimiento en la carrera militar y policial. Me refiero a la deliberada práctica en la que están incurriendo los políticos que llegan al Ejecutivo, reintegrando generales de la reserva activa, muy respetados por cierto, para que asuman la Comandancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Olvidan que las instituciones están por encima de los hombres, y si bien se han anulado de manera temprana liderazgos y talentos promisorios para nuestra Fuerza Pública y el país, esas páginas ya se escribieron. Los gobernantes incurren con desprecio sobre los generales en fila para interponerse en la carrera profesional, influenciando indebidamente las Fuerzas, otorgando grados a su antojo, y seamos sensatos, coartando la independencia y autonomía de la Alta Dirección. Es una puerta giratoria inconveniente, que afecta el espíritu castrense y policial, y la reputación y credibilidad de quienes se dejan seducir por esos cantos de sirena, les otorga un lastre innegable. No es cuestión de Poder. Los hechos son tozudos y las malas experiencias así lo han corroborado. Para la muestra un botón, acabamos de presenciarlo en la Policía Nacional.

No seamos los llamados a seguir lesionando la esencia y naturaleza de nuestra carrera policial, la misma que nos heredó el general Francisco de Paula Santander, principios que juramos ante Dios y la Patria, proteger y defender. ¡Los buenos somos más! Y esta es la coraza inquebrantable que impedirá que el crimen, alguna vez, logre cooptar la Junta de Generales.

