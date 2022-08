¿Colombia continuará con la esperanza de un cambio eterno?

Parte de la población que no votó por el actual presidente, percibe que el nuevo mandato no será el cambio anhelado, por el contario, 4 años de la misma mermelada

Por: Felipe Murilllo Páez |

agosto 11, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El domingo por la tarde me preparé un pan con una mermelada sabrosa para ver transmisión de cambio de mando. Debo confesar que tuve un micro sueño mientras Roy saludaba a la ínfima comitiva al mejor estilo de Fico, en él hablé con Walter Mercado, quien no paraba de emitir predicciones sin sentido sobre lo que serían los próximos cuatro años bajo el mandato de nuestro líder humano.

Comenzó aclarando que no existirían expropiaciones, ni siquiera a las millas acumuladas por los viajes presidenciales, las cuales el hermano de Duque podrá canjear por un vuelo a bordo del Space X y le quedarán millas para llevar a su familia a Panaca.

Afirmó que la extradición con EEUU será replanteada sin que Piedad Córdoba influya o se vea beneficiada de ello y que el humano y antiuribista, Roy Barreras encabezará el cambio en el congreso y utilizará la espada de Bolívar para repartir de manera histórica la torta progresista.

También mencionó que cualquier dato negativo que sea emitido contra el gobierno humano será desmentido por sus tuiteros y seguidores, acusando a la fuente de ser parte del establecimiento, al uribismo de no dejar gobernar o al más clásico de los clásicos, culpando otros gobiernos de manipular precios y políticas públicas.

Al mismo tiempo, el reflejo del desastre del gobierno anterior será el argumento más empleado por las barras bravas bajo la expresión “con Duque era peor”, será válido para corrupción, pobreza, desempleo, inflación, precio del dólar e incluso a la imagen negativa del supremo mandamás.

El primer caso de corrupción despertará el asombro en las toldas petristas con el alegato de su viejo némesis “todo fue a mis espaldas”, desembocando en investigaciones que no se veían desde los noventa, por suerte Ernesto Samper hace parte del gobierno y seguramente será alto concejero para los paquidermos albinos.

En el momento en que desperté entendí que sus predicciones no eran más que argumentos emitidos desde el privilegio, no podía creer en alguien cuyo apellido representa la ideología neoliberal. Por eso mismo decidí basarme en la evidencia y considero que Petro no va a arruinar este país, pero no porque sus ideas generen riqueza y prosperidad, es porque su megalomanía es tan notoria que no pienso que cumpla sus promesas de campaña y el cambio se quedará en un intento eterno que frenará el crecimiento económico en los próximos doce años.