Cocinándonos como el sapo

Lo que le pasó al sapo nos puede pasar si elegimos presidente a Gustavo Petro. Los ingenuos que creen que no va a expropiar, se van a llevar una colosal sorpresa

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Están equivocados quienes creen que Petro acudió ante un notario para honestamente reafirmar que él no iba a expropiar

.Publicidad.

Si ustedes ponen un sapo en una olla con agua al fuego, el sapo nadará tranquilamente dentro de la olla mientras el agua se calienta lentamente. El aumento de temperatura del agua no alarma al sapo, que lentamente se acostumbra a nadar en aguas con temperaturas cada vez más altas. Hasta que llega un momento en que el sapo, que se cocinó sin darse cuenta lo que estaba pasando, queda flotando en el agua, muerto. Lo que le pasó al sapo es exactamente lo que nos puede pasar a los colombianos en la eventualidad que elijamos a Gustavo Petro como el próximo presidente. Petro ha anunciado que su intención es “democratizar” el sistema de salud, las pensiones privadas, el crédito, la tenencia de la tierra, la infraestructura y la vivienda. Democratizar es, por supuesto, expropiar.

El ágil columnista Luís Guillermo Vélez, en reciente artículo en el diario La República, afirma: “El fin de la libertad en Colombia ocurrirá como la muerte de la proverbial rana en la olla…Eso es lo que hará el gobierno petrista: asfixiar la democracia colombiana de manera lenta hasta que estemos todos cocinados. Para amortiguar la radicalidad de su agenda, en un principio nombrará un gabinete con algunas figuras moderadas, que durarán hasta el primer arrebato del caudillo. Luego, como ocurrió en la Alcaldía, vendrán los esbirros incondicionales que implementarán el programa sin misericordia. La crisis económica que sobrevendría no será un problema sino una oportunidad. La devaluación de la moneda sumada al aumento arancelario hará incontrolable la inflación. El Gobierno, sin embargo, tendrá en el corto plazo mucho dinero para gastar debido a la estatización de los fondos privados de pensiones. El banco central tendrá que subir las tasas agresivamente lo que generará el pretexto para acabar con su independencia. Del aumento de precios también será culpado el sector privado; y del aumento de las tasas, la banca. Vendrá control de precios y control de capitales. Cuando nada de esto funcione - porque nunca ha funcionado - empezarán las expropiaciones. Todo con la excusa de castigar a los especuladores y los apátridas. El despilfarro y la corrupción gubernamental generarán una oligarquía petrista -los petrichicos-”.

-Publicidad.-

________________________________________________________________________________

Antonio Caballero: "Ya lo he escrito varias veces: Petro es un mentiroso”

Publicidad.

________________________________________________________________________________

Muchos creen que Petro acudió ante un Notario para honestamente reafirmar que él no iba a expropiar. Creo que están equivocados. Para conocer un poco más a Petro, basta leer las opiniones de la misma izquierda. Antonio Caballero, uno de los fundadores de la revista de extrema izquierda, Alternativa, y anterior columnista del portal Los Danieles, retrata a Petro en toda su dimensión: “Margarita Rosa es muy bella y tiene muy buena voz, y además es famosa, con lo cual es un gran gancho, un buen anzuelo, para futuros votantes —pues de eso se trata— de la "Colombia Humana" de Petro. Y se ha dejado captar por lo que yo hace un par de meses llamaba las engañosas "voces de sirena" de Gustavo Petro y de su colega senador, y guionista de televisión, Gustavo Bolívar. Pero está vendiendo a un farsante. Y una farsa. Yo mismo estoy de acuerdo con los abrumadores y solemnes títulos que les pone Gustavo Petro a sus propuestas políticas: Humanidad, Historia, Vida contra la Muerte. Pero no se los creo. Creo que son solamente el disfraz de sus ambiciones personales. Ya lo he escrito varias veces: Petro es un mentiroso.”

A los ingenuos que creen que Petro no va a expropiar, se van a llevar una colosal sorpresa. Petro sí va a expropiar. Lo que afirma es una mentira porque Petro, como bien lo afirmaba Caballero, es un mentiroso.