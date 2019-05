“¿Claudia López, cuándo le exigirá a su partido desafiliarse del Foro de Sao Pablo?”

El partido verde de Claudia López, favorita en las encuestas para la Alcaldía de Bogotá, se encuentra afiliado a la internacional comunista del foro de Sao Pablo, creado en 1990 por Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, por lo que es menester saber la opinión de la aspirante sobre el tema, sobre todo cuando ese cónclave marxista respalda sin vacilaciones a las dictaduras de Cuba, Venezuela con Nicolás Maduro y Nicaragua con Daniel Ortega.

Es cierto que los periodistas de los grandes medios consideran el asunto del foro de Sao Pablo como un anatema, y es por eso que nunca se le ha hecho un debate de fondo, pero eso no es óbice para que no se explique en esta oportunidad, pasando de la narrativa al análisis, sabiendo que el castrochavismo es el mayor peligro para la democracia en Latinoamérica, así que estamos enfrentando a una fuerza totalitaria en la región que busca aplastar a las libertades individuales.

No se puede pasar por alto que el foro de Sao Pablo ha sido el componente ideológico y político de la corrupción de Odebrechet, como lo hemos denunciado en otras oportunidades, subrayando que Lula da Silva fue financiado como candidato presidencial en Brasil por la mencionada empresa, y ya en el poder procedió a impulsar el proyecto del socialismo del siglo XXl en Latinoamérica, pagando sobornos a diferentes partidos y gobiernos, tomando la corrupción desde la practica marxista como una “forma de lucha”.

Pero también es bien extraño que al partido verde no se le conozca una enérgica condena por los atentados a los oleoductos que comete el ELN, siendo verdaderos ecocidios que destruyen la flora y la fauna, convirtiéndose en delitos de lesa humanidad, por lo que no se puede olvidar que el grupo terrorista del ELN fue, junto a las FARC, fundador del foro de Sao Pablo, así que el partido verde tiene una actitud rara ante los atentados de un grupo terrorista que destruye el medio ambiente.

En un debate electoral no pueden haber temas vedados, especialmente si se encuentra en juego el destino de la Capital de la República, porque no hay que desconocer aspectos que tendrán profunda incidencia en la vida de los ciudadanos e ignorarlos no contribuye en nada, para que se sepa realmente quién gobernará en el próximo cuatrienio, en donde se deben superar ambigüedades, que en la mayoría de los casos son promocionadas por los grandes medios de comunicación, para no ir a la esencia de los problemas, reduciendo a cero el debate ideológico y quedándose en la superficialidad.

Es imposible proclamar la lucha en contra de la corrupción, cuando el partido de quien la promueve es miembro del foro de Sao Pablo, que es el componente político de los desmanes de Odebrecht, impulsando el socialismo del siglo XXl, sin importar para nada la ética.

Así que el electorado debe abrir bien los ojos en la ciudad de Bogotá, para no caer en una trampa marxista leninista, sin importar el atuendo que usa, pues con el cuento del cambio, hasta Hitler engañó al pueblo alemán en la década de los 30 del siglo pasado, entonces hay que dejar de inclinarse ante el “Becerro de Oro” que ofrece la llamada izquierda, porque la honestidad se demuestra corrigiendo las falencias de una organización como el partido verde, que debería demostrar su talante democrático, desafilándose del foro de Sao Pablo y, su candidata a la alcaldía de Bogotá Claudia López, está demorada impulsando esa acción, que sería bien vista por el electorado independiente. Recordar igual que Felipe González en 1977 en España hizo que su partido el PSOE (partido socialista obrero español) rompiera con el marxismo, para que fuera una autentica alternativa democrática.

