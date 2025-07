Clásicos del reguetón: el show que trae de vuelta la época dorada del perreo

Anuncios.

Antes de que existieran los challenges de TikTok o los lanzamientos sorpresa en Spotify, el reguetón se vivía en las discotecas, en las esquinas del barrio y en los buses con parlantes improvisados. Era crudo, callejero y honesto. No necesitaba algoritmos, solo bajos profundos y letras que sabían a barrio. Ahora, años después, ese sonido regresa con toda su fuerza: el próximo 26 de julio, Bogotá vivirá una noche cargada de nostalgia, flow y perreo sin filtros con el show “Clásicos del Reggaetón: Edición Eso En 1 2 3 4 No Se Ve”.

La cita será en el Movistar Arena, convertido en templo para revivir los himnos que marcaron a una generación. Al escenario subirán nombres que no necesitan presentación entre los amantes del género: Ñejo, J Álvarez, Luigi 21 Plus y El Makine. Todos con una maleta cargada de éxitos, de esos que hacen gritar el coro completo desde el fondo del pecho, como si el tiempo no hubiera pasado.

Un viaje al corazón del reguetón original

Este evento no es solo un concierto, es una celebración del reguetón como se hacía antes. Un reencuentro con esa etapa en la que el género era resistencia, alegría y desahogo. Cuando las canciones no se medían por streams, sino por cuánto tiempo sobrevivían en los parlantes del barrio.

Detrás de esta producción está 3ntertainment, la empresa liderada por Juan Palacios, un nombre que poco a poco se ha venido posicionando como uno de los productores más ambiciosos del entretenimiento latino. Su visión no es solo traer espectáculos, sino recuperar sonidos que marcaron generaciones. Lo demostró con esta gira y lo está reafirmando con otro evento histórico que produce junto a Gilberto Santa Rosa y Willy García, programado para realizarse próximamente en Quindío y Chocó.

La propuesta es clara: volver a los clásicos, no como una moda pasajera, sino como una forma de rendir homenaje a la raíz de un movimiento que cambió la música urbana para siempre. Porque antes de los featurings internacionales y los videoclips con jets privados, hubo una base que nació desde abajo, y que encontró en artistas como Ñejo o Luigi 21 Plus su bandera.

Las entradas para este encuentro ya están disponibles desde el 16 de junio en Tuboleta, y se espera que fanáticos de toda Colombia lleguen a la capital para vivir la experiencia. El cartel no deja lugar a dudas: será una noche de fiesta para quienes crecieron con “Sexo, sudor y calor” o “Junto al amanecer” en la cabeza, pero también para quienes descubrieron estos temas en playlists de throwback y ahora quieren verlos en vivo.

Bogotá, que en los últimos años ha demostrado ser capital cultural y escenario para grandes giras latinas, se prepara para vibrar con esta descarga de reguetón old school, el de las letras explícitas, los beats pesados y la autenticidad sin maquillaje.

