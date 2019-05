“Claro hogar me llamó para regalarme porno”

Desde mediados de marzo circula un comercial en televisión donde ofrecen mas beneficios a los clientes antiguos de Claro Colombia, lo que nunca pensé fue que me ofrecieran este tipo de productos. Claro Hogar, en su segunda palabra hace alusión a ‘familia, descanso, paz’, entre otras. Pero eso no es lo que realmente están demostrando cuando llaman a sus clientes en Colombia a ofrecerles canales pornográficos o de “Adultos”, gratuitos por 3 meses. Cualquier persona es libre de elegir en qué gasta su dinero, es una economía de libre mercado, y este tipo de productos queda a elección de la persona cuando firma el contrato de adhesión al adquirir el plan.

El área comercial puede sugerir y asesorar al cliente al adquirir productos, y es finalmente, este quien debe elegir voluntariamente el plan, en mi caso un plan triple play; pero lo que nunca debería hacerse es dar como “beneficio” canales para adultos como un gancho adicional de venta de plan cualquiera. Está demostrado científicamente que la pornografía genera vicio, quita la productividad laboral y se vuelve una droga en el cerebro que hace que la persona se vuelva adicta. ¿Entonces por qué Claro hogar ofrece tan descaradamente este servicio? Aquí pueden ver el artículo de La Vanguardia.

Ya sé que es un negocio millonario y que descaradamente aparecen este tipo de canales en el listado al realizar una búsqueda con el control, y también en la publicidad online y escrita de las empresas de televisión paga. Me llamaron el día 9 de mayo de 2019 en la tarde a mi celular desde un callcenter con número 0313830330. No acepté su oferta sin titubear, tengo principios éticos y morales que me enseñaron mis padres y quiero lo mejor para mis hijos. Carlos Slim propietario de Claro, hombre de familia y de principios, de una sola esposa, ¿aceptaría esto? Claro que no. Se les fue la mano, señores de Claro Colombia.

Aquí el comercial que Claro ofrece:

