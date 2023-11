Cinco embarradas de Avianca que le han quitado respeto de sus pasajeros

.Publicidad.

En los últimos años, muchas compañías aeronáuticas han sido acusadas de desmejorar sus servicios en pro de abaratar costos y no son pocos los pasajeros que se quejan porque en las aerolíneas el servicio ya no es el mismo o que las onces o comidas que entregan ya no alcanzan siquiera los mínimos estándares acostumbrados. Por razones como estas, las polémicas de Avianca han dado de qué hablar.

Avianca no es la única empresa que ha sido acusada de presentar lo que algunos compradores consideran un mal servicio, pero sí es la que está en el ojo público esta semana a raíz de un altercado entre un pasajero y una de sus empleadas.

Según el video difundido en redes sociales, compartido por un señor llamado Jesús Orlando Jerez, otro pasajero se habría acercado al counter de la empresa para solicitar ayuda luego de que le cancelaran su vuelo presuntamente por malas condiciones climáticas.

La mujer se habría referido a él diciéndole que él tenía que ser una persona importante para que lo pudieran ayudar. “Si usted fuera mi papá”, se le escucha decir a la funcionaria.

Avianca publicó un comunicado en el que la aerolínea se disculpa por los hechos y enfatiza que ese no es el tipo de comunicación que suele tener con sus clientes, pero el hecho se viralizó tanto en redes sociales que la gente recordó otras polémicas que han ocurrido con la empresa.

Pelea con pilotos

En 2017, Avianca protagonizó una fuerte disputa gremial con sus pilotos por diferencias salariales. La organización de aviadores de Avianca (ODEAA) consideraban que el dinero recibido en el año 2017 por su trabajo era poco, pero la empresa argumentaba que con más de 20 millones mensuales de salario no tenían motivos para protestar.

Los pilotos argumentaban que no tenían fechas especiales como cumpleaños, Navidad o Año Nuevo, porque en estas ocasiones siempre se encontraban viajando. También decían que, en comparación con los sueldos de otros pilotos de América Latina, el equivalente en dólares de lo que ganaban era mucho menor.

La disputa no se dio en buenos términos, el entonces dueño de la empresa prefirió traer nuevos pilotos para no negociar con los que estaban en paro. Lo que pudo haber sido crucial para la suba de tiquetes que se vio en esos meses y las posteriores dificultades financieras de Avianca que afectaron el servicio de los pasajeros.

Publicidad de El vuelo vacío

El 8 de marzo de 2019, Avianca lanzó una publicidad que pretendía ser exaltación de las mujeres, pero terminó sugiriendo todo lo contrario. En la promoción se mostraban auxiliares de vuelo femeninas encargadas de dirigir y coordinar un avión donde no había pasajeros.

Para la aerolínea el mensaje parecía claro, en El vuelo vacío van las personas que no confían en la capacidad de sus tripulantes de cabina, lo que significaría que como nadie va en el vuelo, nadie desconfía de sus habilidades.

Pero poner mujeres a coordinar un vuelo sin pasajeros es un gesto que puede entenderse como ofensivo. Es más, es mucho más difícil entender el mensaje que pretendía enviar Avianca que pensar que en la posibilidad de que la aerolínea estuviera menospreciando la capacidad de las 7677 que entonces trabajaban en la empresa, como decía una de sus promociones.

Concierto en pandemia

Cuando luego del comienzo de la pandemia del Covid-19 comenzaron a reprogramarse los vuelos cancelados y a permitirse nuevas ventas de vuelos, Avianca compartió una preciosa imagen de un grupo de músicos, contratados por la aerolínea, tocando instrumentos de viento en el avión.

Pero el concierto de la filarmónica de Medellín con el que Avianca quiso descrestar seguidores de sus cuentas oficiales en redes sociales tenía un pequeño problema: algunos músicos habían hecho agujeros en sus tapabocas para así poder tocar.

El concierto aéreo se programó para uno de sus primeros viajes post-cuarentena, en octubre de 2020. Momento en que aún mucha gente estaba encerrada en sus casas y no había certeza de cuando llegarían las primeras vacunas al país.

Por esta razón la indignación fue masiva y la empresa tuvo que lidiar con nuevas críticas y ataques. Además, el incidente ocurrió pocos días después de que el gobierno Duque anunciara que entregaría 370 millones de dólares a la aerolínea.

Polémica con alas fisuradas

Un mes más tarde, en noviembre de 2020, durante un aterrizaje en el aeropuerto de Pasto, un usuario compartió imágenes de daños en las alas de una de las aeronaves.

La denuncia fue retomada por la JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Center) que es una organización encargada de proporcionar análisis sobre la seguridad global de la aviación comercial.

En entrevista con W Radio, voceros de la aerolínea explicaron que la pista de la ciudad se encontraba en mal estado y esto habría ocasionado daños en el avión fotografiado.

Según ellos, en varias oportunidades habían solicitado que los daños en la pista fueran reparados. Pero en redes sociales, un usuario agregó que no solo había aviones con fisuras, sino que uno presuntamente habría volado entre Bogotá y Cartagena.

El aeropuerto Antonio Nariño de Pasto está considerado como uno de los más complejos del país para labores de aterrizaje. Sólo los pilotos más experimentados de la aerolínea hacen rutas hacia este destino y se tienen preocupaciones adicionales cuando los viajes son en las temporadas más ventosas del año.

Más de 15 animales en un vuelo entre Brasil y Colombia

A fines del año pasado, varios usuarios manifestaron inconformidad en redes por un vuelo de Avianca en el que viajaron 25 perros de apoyo emocional. Algunos enojados por la presencia de animales en el vuelo, otros porque cuando han tenido que viajar con sus propias mascotas no han recibido un trato diferencial.

La situación se hizo más indignante cuando un periodista llamado Diego Fernando Patiño comentó que la empatía de los pasajeros que tenían mascotas en el vuelo fue nula, que algunos incluso se burlaban de la incomodidad de otros pasajeros y el esfuerzo que tenían que hacer las auxiliares de vuelo para poder desplazarse dentro de la aeronave.

La aerolínea se disculpó y explicó que estas situaciones no siempre son fáciles de manejar y que incluso ellos están evaluando su política de mascotas, porque para Avianca es fundamental ofrecerles el mejor trato posible sin afectar a otros usuarios.

