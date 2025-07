- Cierre nacionalidad portuguesa en septiembre. Obtenga su pasaporte

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Presidente y Partido Chega proponen al Parlamento portugués el cierre permanente de ley de nacionalidad para descendientes de sefarditas.



El proyecto de cierre definitivo se votó el pasado 4 de julio por el Parlamento portugués. La posibilidad de este cierre definitivo parece inminente y obedece a que los portugueses tienen 700.000 solicitudes pendientes de revisar. Los nuevos connacionales no gozan de vínculos económicos suficientes, ni conocimiento del idioma ni de la historia de este país, según los últimos debates; y probablemente ya cumplieron sus compromisos de nacionalización de latinoamericanos con la UE (Ver fuente)

El tema de la nacionalidad portuguesa para descendientes de sefarditas ha pasado por varias modificaciones, incluyendo la vergonzosa declaración de inconstitucionalidad del Decreto 26 de 2022 (la competencia para su legislación era exclusiva de Parlamento y no del Ejecutivo conforme a la Constitución); y luego apareció otra vergonzosa ley orgánica del 5 de marzo de 2024, que procuró llenar el vacío jurídico de 2022 a 2024 con un pretendido alcance retroactivo, lo que dista de brindar seguridad jurídica: no hay leyes retroactivas en el mundo.



¿Qué ha dicho el partido Chega sobre el cierre en septiembre de 2025?



El partido Chega ha mantenido consistentemente una postura crítica y favorable al endurecimiento de las condiciones o la eliminación de la vía de nacionalidad para sefarditas.



Aunque no hay una declaración específica de Chega que hable de un "cierre en septiembre de 2025" como una fecha límite propuesta por ellos, el Parlamento ha pospuesto la votación sobre enmiendas a la Ley de Nacionalidad (que incluirían la abolición de la vía sefardita) hasta septiembre de 2025.



La posición de Chega se alinea así con medidas que aunque más restrictivas, abogan por una política migratoria y de nacionalidad más justa (Chega rechaza que la ley orgánica del 5 de marzo de 2024 tenga alcance retroactivo).



El gobierno portugués (que ahora tiene una mayoría del PSD, aunque con el apoyo potencial de Chega en algunas votaciones) ha anunciado su intención de derogar la ley sefardita de forma definitiva. Probablemente serán mayoría en septiembre para votar la ley de cierre y esta podría tener 20 días más en revisión por Tribunal Constitucional. Esto, con la experiencia de la ley orgánica del 5 de marzo de 2024 que como ya mencionamos, presenta vicios.



¿Cuál es la posición del Parlamento sobre el cierre de ley en julio de 2025?



En julio de 2025, el Parlamento lusitano tomó una decisión crucial respecto a darle cierre a la Ley de Nacionalidad, que impacta a descendientes de sefarditas en Colombia y el resto del mundo:

* Posposición de la votación: El Parlamento portugués ha decidido posponer la votación sobre las enmiendas propuestas a la Ley de Nacionalidad hasta septiembre de 2025. Esta decisión se tomó en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, debido a la presión de varios partidos políticos que solicitaron más tiempo para evaluar las implicaciones de la reforma propuesta.

* Abolición de la vía sefardita propuesta: Entre las propuestas de reforma de la ley de nacionalidad que se discutirán en septiembre, se incluye la abolición de la vía especial de naturalización para los descendientes de judíos sefardíes.

* Otras reformas significativas: La reforma propuesta también contempla cambios importantes como el aumento de los períodos de residencia legal requeridos para la naturalización general (de 5 a 7 años para ciudadanos de países de la CPLP y a 10 años para otras nacionalidades), así como la posibilidad de revocar la nacionalidad en casos de condenas por crímenes graves.

* Implicación para las solicitudes actuales: La información sugiere que, aunque las nuevas reglas (como el requisito de 3 años de residencia que entró en vigor en abril de 2024) no se aplican retroactivamente, las solicitudes presentadas después del 19 de junio de 2025 podrían ser evaluadas bajo las nuevas reglas una vez que se aprueben. Sin embargo, esto es un punto controvertido y podría enfrentar desafíos legales.

En resumen, en julio de 2025, el Parlamento portugués no "cerró" la ley, sino que pospuso la decisión final sobre su abolición (y otras reformas) hasta septiembre de 2025. La tendencia es clara hacia el fin de la vía sefardita y un endurecimiento general de los requisitos de nacionalidad.



