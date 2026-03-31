- Cielo Rusinque regresa a la SIC luego de haber sido puesta contra las cuerdas por un fallo del Consejo de Estado

Cielo Rusinque es una reputada profesional del derecho constitucional y reconocida líder del Pacto Histórico en Bogotá y Cundinamarca. Como tal, ha ocupado altos cargos directivos en el actual gobierno popular que lidera el presidente Gustavo Petro. Fue directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), institución encargada de atender a las víctimas del conflicto armado y a los grupos más vulnerables de Colombia.

En dicha entidad, duramente golpeada por la corrupción de senadores y funcionarios ligados al uribismo, impuso severas normas de transparencia, ética y contra la corrupción, determinando estrictos procesos licitatorios, de contratación y de inversión en infraestructura social. Promovió y protegió las auditorías ciudadanas y veedurías comunitarias volcadas en el control social de la gestión de Prosperidad Social como encargada de la Renta Ciudadana, de los adultos mayores, de los jóvenes estudiantes del Sena y de las infraestructuras sociales para las víctimas que se ejecutan a través de EnTerritorio (antiguo Fonade).

En los últimos meses, Rusinque se ha desempeñado como Superintendente de Industria y Comercio (SIC), desde donde ha adelantado acciones estratégicas para garantizar la libre competencia y los derechos de los consumidores. Esto le ha valido la malquerencia de poderosos monopolios que acaparan sectores importantes de la industria en perjuicio de pequeños empresarios y millones de consumidores.

Su gestión ha sido resistida hasta el punto que se tomó la decisión de suspenderla del cargo en el que había sido nombrada por el presidente Petro mediante el decreto 098 del 2024. Dicha determinación se dio el pasado 19 de marzo del 2026 en la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Tal acto es visto por algunos como una manipulación del sistema judicial con fines políticos para inhabilitar adversarios.

Cielo ha contestado con mucha fuerza el acto del Consejo de Estado, afirmando que no ha cometido ningún ilícito ni ha actuado fuera del marco legal. Ella sostiene que el fallo no evidencia irregularidades en su conducta, sino que responde a una persecución política. Rusinque calificó como “conceptualmente insostenible que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales, cursada en París, no tenga relación con las funciones del cargo”. Cuestionó que se ignorara la certificación del Ministerio de Educación sobre el programa y la validación académica de la Universidad París II Panthéon-Assas.

En cuanto a su trayectoria profesional, criticó que el Consejo de Estado aplicara un estándar probatorio “abiertamente restrictivo” al evaluar su experiencia como docente investigadora en Derecho Público y Constitucional. Según Rusinque, la decisión dejó por fuera, sin justificación, una trayectoria “amplia, cualificada y pertinente”. Incluso afirmó que, aunque se le reconocieron 8 años y 6 meses de experiencia profesional, se desconocieron más de cuatro años adicionales que habrían sido suficientes para cumplir los requisitos exigidos.

Denunciamos este nuevo capítulo de lo que se considera una persecución política y judicial contra los funcionarios del gobierno. Toda nuestra solidaridad con Cielo Rusinque; que regrese lo más pronto a sus funciones como Superintendente de Industria y Comercio.

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