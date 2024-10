Churo Díaz, el familiar de Lucho Díaz que está volando alto en el vallenato

.Publicidad.

Hay un cantante vallenato que en la costa es todo un rockstar, o más bien un vallenatostar, que acaba de celebrar 20 años de carrera e hizo colapsar el Parque de la Leyenda Vallenata. No sólo llenó el lugar, al que le caben poco más de 30.000 personas, sino que muchos de sus acompañantes que no pagaron boleta, lo acompañaron desde las calles. El detalle curioso, es que en la mayor parte de Colombia no saben quién es él: El Churo Díaz.

Además, Churo Díaz estaba celebrando sus 20 años de carrera, una vida dedicado al vallenato en la que ha lanzado clásicos como "Relájate" o "El Rey", pero también canciones que experimentan con champeta, amadas y odiadas por sus seguidores, como "El Fuete". Composiciones que también sorprenden por tener pocos cantantes invitados, aunque eso sí, los pocos que aparecen son de peso: quizás el más relevante, Silvestre Dangond.

Dangond no sólo grabó con Churo Díaz, sino que lo tiene en un pedestal: "El cantante de los cantantes", lo llamó alguna vez, como si de una especie de Héctor Lavoe costeño se tratara. Juntos hicieron "Injusticia", una canción de un disco del artista que está dedicado a otro célebre cantante vallenato, Adaníes Díaz, su fallecido padre.

Adaníes murió a los 31 años en un accidente de tránsito, firmado por Universal y en uno de los mejores momentos de su carrera. Pero Churo Díaz, quien al igual que su padre desciende de la dinastía del gran compositor Leandro Díaz (recordado por canciones como "Matilde Lina" o "La Diosa Coronada") ha labrado su propio camino.

Razón por la que hace pocas semanas se convirtió, junto a Elder Dayán, Martín Elías, Ana Del Castillo, Peter Manjarrés y, naturalmente, Silvestre Dangond, en uno de los pocos artistas vallenatos que han llenado el mítico Parque de la Leyenda Vallenata.

Los comienzos del Churo Díaz

Al igual que Silvestre Dangond, Jorge Iván Díaz Lafaurie es nacido en Urumita, el municipio de la Guajira. Aunque suele referírselo conectado a los logros de su padre, fue su disco debut en compañía de Iván Zuleta llamado Talento Y Juventud, el que con canciones como "De Ti Me Gusta Todo", publicada bajo el sello Sony Music, comenzó a abrirle camino en el vallenato.

Un año después trabajo otro disco con el Coco Zuleta, hijo del reconocido Emiliano Zuleta, pero el disco nunca fue publicado. Pero en los años siguientes sí presentó canciones como "Lo Que Quieras Tu" o "La Carta", que ayudaron a que pudiera negociar un contrato más favorable con el sello Codiscos.

En esta etapa también trabajó con el acordeonero Daniel Maestre, pero con canciones que no tuvieron tanto éxito, aunque sí le sirvieron para seguir dando conciertos en el Caribe colombiano. En 2012 lanzó Pura Adrenalina con Lucas Dangond, quien actualmente es el acordeonero de Elder Dayán Díaz, el hijo de Diomedes. "El Cacho" y "No Sé Tú" son algunos de los éxitos de ese álbum.

Pero más allá de tener buenas canciones, lo impresionante con este disco de 2012 fue que alcanzó el 'disco de oro' por vender 15.000 copias en tiempo récord. Al año siguiente lanzó el primer homenaje a su padre Adaníes Díaz, donde cantó el famoso éxito de su padre "Marianita" e invitó a participar a figuras célebres del vallenato como Iván Zuleta, el Cocha Molina, Omar Geles y Silvestre Dangond.

En 2021 también tuvo un disco récord en ventas, en ese caso se trató de A La Carta, que tiene varios de sus mayores éxitos como "Relájate" y donde lo acompaña el acordeonero Elías Mendoza, quien ahora está detrás de otra gran figura del vallenato contemporáneo, el Mono Zabaleta.

Ahora el Churo Díaz es uno de los cantantes más respetados y queridos en la costa, tanto así que para su último álbum "El Fuete", recién lanzado y que presentó en el Parque de la Leyenda Vallenata, abrió un WhatsApp para que los compositores de la región le mandaran canciones. El chat colapsó y el artista tuvo que cerrarlo, le mandaron más de 700.

