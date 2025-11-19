Chile se juega su futuro en segunda vuelta entre Jara y Kast

La primera vuelta en Chile dejó a Jannette Jara en ventaja inicial, pero el panorama hacia el 14 de diciembre sigue abierto entre alianzas y tensiones políticas

Horacio Duque

noviembre 19, 2025

Ya se conocen los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en la República de Chile. En esta primera ronda, Jannette Jara, la candidata de la izquierda y del movimiento popular chileno, quedó en primer lugar con cerca del 27% de los votos obligatorios depositados.

La ultraderecha y la derecha han cosechado una abundante votación como consecuencia del mal gobierno de Gabriel Boric, que enfocó su administración en la persecución, encarcelamientos y masacres del pueblo Mapuche para favorecer a los grandes latifundistas beneficiarios de la reforestación en la parte austral. Boric es un seudoizquierdista que gobernó para las castas empresariales y las camarillas de la politiquería burocrática, lo que obstaculizó el triunfo popular en la primera vuelta electoral.

En principio, todo indicaría que el ultraderechista Kast ya tiene asegurado el triunfo el próximo 14 de diciembre, pues le basta el apoyo del pinochetista Kaiser, de la cristiana Matthei y algo de Parisi (una versión de Sergio Fajardo) para obtener las mayorías.

Pero las matemáticas electorales chilenas (como las de todos lados) no son tan simples. Vendrán reacomodos, toma de posiciones de importantes líderes como Bachelet y reposicionamientos de la propia Jara frente al desprestigiado gobierno de Boric, para tomar distancia de su mediocre y antipular gestión con miras a las definiciones del 14 de diciembre próximo.

Pongo acá a consideración de los lectores este importante análisis de Omar Marcano, en el que nos da otra perspectiva sobre cómo puede desarrollarse el proceso electoral presidencial chileno en el ballotage programado:

“Elección presidencial en Chile según Omar Marcano.”

Los números fríos de la primera vuelta pintan un negro panorama para Jara en la segunda vuelta, pero la remontada es posible.

Los números fríos arrojados como resultados en la primera vuelta de la elección presidencial en Chile pintan un panorama poco alentador para la izquierda chilena y latinoamericana, pero la política no es matemática, es humana, con alianzas, campañas y giros inesperados, como ocurrió en el año 2021: Boric, con 25,8%, llegó en el segundo lugar detrás de Kast en la primera vuelta, con números fríos en contra —alrededor de un 74% para la derecha— y terminó ganando en la segunda vuelta con el 55,9% de los electores.

Vamos a desglosar estos números comparando los resultados de Jeannette Jara en 2025 con los de Gabriel Boric en 2021, y luego analizando si es posible pronosticar algo sólido para la segunda vuelta del 14 de diciembre, basándonos en datos electorales oficiales y en un análisis concienzudo.

Comparación de los resultados de la primera vuelta: Boric (2021) vs. Jara (2025)

Ambas elecciones fueron polarizadas, pero en un contexto muy distinto. En 2021, Chile venía de las protestas masivas de 2019 por desigualdad, con un ambiente de cambio social y esperanza progresista. Boric, el joven líder estudiantil, encarnaba eso; mientras que en 2025, el foco está en la inseguridad, el crimen organizado y la migración, con el gobierno de Boric desgastado, mostrando una aprobación de apenas un 28%.

Debo resaltar que en noviembre de 2025 ocurre la primera elección con voto obligatorio, lo que disparó la participación a ~85% versus 47% en 2021, trayendo votos más conservadores y “apáticos”.

Aquí va una tabla comparativa clave entre la primera vuelta de 2021 y la de 2025, con datos del Servel y reportes electorales:

Aspecto Boric 2021 Jara 2025 Diferencias clave % de votos en 1ª vuelta 25,8% (2º lugar) 26,7% (1º lugar) Jara lidera por poco (margen de ~2,5 pts). Rival principal Kast: 27,9% Kast: 24,1% Kast baja un poco; derecha/ultraderecha suma ~70%. Participación ~47% ~85% Explosión por voto obligatorio. Otros candidatos Parisi 12,8%, Sichel 12,8%, Provoste 11,6% Parisi 19%, Kaiser 10%, Matthei 15% Derecha muy fragmentada en 2025. Suma izquierda/progresista ~37% ~30% Jara inicia con menor base inicial. Contexto social Desigualdad y protestas Inseguridad (+50% homicidios desde 2021) y migración 2025 favorece narrativas de “orden”.

En resumen: los porcentajes son parecidos (alrededor del 26%), pero Jara parte con ventaja al liderar la primera vuelta. Sin embargo, fue la fragmentación de la derecha en 2025 la que le dio el primer lugar, igual que la dispersión de la izquierda ayudó a Kast en 2021. Boric tenía viento a favor; Jara enfrenta viento en contra por el desgaste del gobierno y la inseguridad.

¿Se puede pronosticar la segunda vuelta? ¿Jara puede replicar la remontada de Boric?

Sí, es posible que Jara gane como Boric, pero los “números fríos” actuales inclinan la balanza hacia Kast.

Factores a favor de Jara

Unidad del centro e izquierda. Parisi podría ceder ~20–30% de su voto.

Parisi podría ceder ~20–30% de su voto. Narrativa anti-miedo. Jara ha usado el mensaje “no dejes que el miedo congele tu corazón”.

Jara ha usado el mensaje “no dejes que el miedo congele tu corazón”. Historial de sorpresas. El rechazo al pinochetismo movió electorado en 2021.

Factores en contra (tendencia favorable a Kast)

Consolidación de la derecha y ultraderecha.

Ambiente actual dominado por inseguridad y migración.

Voto obligatorio que favorece sectores más conservadores.

Pronóstico del autor

Basado en esto, los números fríos dan a Kast como favorito con 52–55%, pero una campaña fuerte de Jara podría remontar y obtener 51–53%, especialmente si Kast se radicaliza. Las primeras encuestas pos–1ª vuelta (noviembre 2025) muestran un empate técnico con margen de error del 3–4%.

“Chile es un país clave para intentar contrarrestar el impulso del neoliberalismo siempre salvaje liderado por Donald Trump en Latinoamérica.”

