Chengo, el hermano evangélico de Otoniel que no le debe nada la justicia

Ángel Eusebio Úsuga David, más conocido como Chengo, era el hombre más cercano a Otoniel, no solo por el lazo de consanguinidad que compartían sino por que era el único en el que el jefe del Clan de Golfo confiaba. A diferencia de su hermano, Chengo era un evangélico consagrado pero esto no evitó que se prestará para manejarle las finanzas a Otoniel, como su testaferro le limpiaba el dinero con negocios, propiedades, fincas, ganado y agricultura. En el 2018 fue capturado en la operación Agamenón II en el corregimiento de Nuevo Antioquia en Turbo, en la casa en la que vivía con sus hermanas y su mamá, doña Ana que desesperada y en llanto le rogó a los oficiales no le hicieran nada a su hijo.

Chengo se declaró culpable del delito de concierto agravado para delinquir. Cumplió 4 años de cárcel, tiempo en el que su mamá murió mientras estaba en prisión y su hermano fue capturado. Desde diciembre de 2021 es un hombre libre dedicado a su iglesia. Sin embargo, su hermana Nini Johana tuvo un destino diferente, este 7 de julio fue extraditada a Estados Unidos en donde será acusada por delitos relacionados al narcotráfico después de su captura en Medellín en marzo del año pasado.

