“Chao Gurisatti, no te extrañaremos”

Claudia querida, empezaste siendo una magnífica reportera. Tu valentía te llevó a entrevistar a gente tan peligrosa como Carlos Castaño. Tus ganas de informar no fueron un impedimento para meterte donde solo los valientes pueden hacerlo. Pero la fama y el poder nunca van bien juntos. Los ocho años de Uribe acabaron con el periodismo nacional, lo desnaturalizaron. En cierto sentido fueron tan nefastos para el oficio como los años donde Pablo Escobar amenazaba con quedarse con este país. Los que no estaban con el régimen eran dejados aparte, satanizados. Tu tenías un pasado, eras una mujer de izquierda en los noventa, sino no hubieras tenido una relación con Antonio Morales. Pero las ganas de ser importante pudieron más que cualquier cosa y por eso le vendiste el alma al diablo.

Tu uribismo recalcitrante nos tiene harto. Hiciste cruzada en redes sociales a favor de una ideología y en contra del proceso de paz. Eso no es profesional, es demasiado burdo incluso para un país con el periodismo que se profesa en Colombia. Es inaceptable ese odio que irradias y lo peor es que todas las personas que trabajan contigo coinciden en la gran persona que eres, en lo humana que eres. En cierta forma te traicionas al ser lo que nunca has sido. El volver el uribismo una cruzada personal te costó la salida de RCN. Si, no hay dudas que la gente ya no ama tanto al presidente eterno cuando en la década pasada era una traición a la patria hablar mal del Gran Colombiano.

No te extrañamos, no extrañaremos tu manera de hacer periodismo, tu anacronismo. Bienvenido un tipo como Juan Lozano quien es de derechas pero ante todo es un periodista, moderado, objetivo en lo que más puede. Se va una fanático y llega una profesional. Claudia quedará con NTN 24 un canal que fue hecho para ella pero que se ha constituido en uno de los grandes fracasos de la historia de la televisión nacional. Chao Claudia Gurisatti, no te vamos a extrañar.

