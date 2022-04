César Gaviria quiso humillar al Pacto Histórico y terminó humillándose ante el uribismo

Por: Alexánder Molina Guzmán |

abril 27, 2022

Desde el Pacto Histórico hubo varios acercamientos con César Gaviria para que se sumara a ese pacto por Colombia, por un país que en verdad se abriera a la democracia, una democracia progresiva y digna para todos. Pero se comportó como gamonal, quería influenciar al Pacto Histórico para que aceptará sus mandamientos y puso hasta “líneas rojas”.

Y cuando Francia Márquez aceptó ser la fórmula presidencial de Gustavo Petro, dijo algo cierto: “Él representa más de lo mismo, y este país requiere un cambio”. Eso no es mentira. Cuando César Gaviria se posesionó el 7 de agosto del 1990, al final de su discurso dijo ¡“bienvenidos al futuro”!, pues al país, sin estar preparado para semejante arremetida, le abrieron las piernas para que fuera violado sistemáticamente con las políticas neoliberales y lo arruinaron; que Colombia sea hoy en día unos de los países más desiguales del mundo lo demuestra.

El hecho de que cuatro o cinco familias sean las más ricas de Colombia, frente a millones de pobres, no indica que nos haya ido bien con las recetas neoliberales, recetas que se tragaron la ilusión de millones de colombianos y que hoy en días están mandadas a recoger.

Los que quieren mantener esas recetas son los mismos que se han enriquecido con ellas, a costa de la pobreza de la gente; como los dueños de los bancos y de los fondos privados de pensiones, que son la misma cosa.

Recuerdo una columna de Mario Valencia, de febrero de 2018, publicada en la hoy de derecha revista Semana, titulada “La estafa del ¡Bienvenidos al futuro!” Léanla, para que refresquemos la memoria y no olvidemos el “legado” que nos dejó César Gaviria como presidente. Una presidencia que se ganó en un funeral, el funeral de Luis Carlos Galán Sarmiento, cuando ingenuamente el hijo mayor del difunto le entregó a Gaviria el boleto ganador.

Entonces se ofendió César Gaviria con lo que dijo Francia Márquez, se “delicó” el gamonal, y exigió a Gustavo Petro que “se disculpara públicamente” por lo que dijo su fórmula presidencial. ¡El gamonal quería arrodillada y besada de mano! Ah bestia! Pero eso no sucedió y miren lo que pasó: el gamonal se humilla ante el uribismo y decide poyar a su candidato Federico Gutiérrez, con una frase muy, muy acertada: “Hay una gran identidad, vamos a trabajar juntos”. ¡Claro que sí! César Gaviria tiene una identidad indisoluble con el uribismo: han ayudado a destrozar a este país. La posible llegada de César Gaviria al Pacto Histórico era la posibilidad que Gaviria demostrara que en verdad le interesaba reconstruir al país; pero no, prefirió continuar con los que lo han destruido.

Pues está equivocado César Gaviria al creer que el liberalismo lo seguirá como borrego. No. De hecho, ya quince congresistas liberales se desmarcaron de Gaviria y decidieron adherir al Pacto Histórico. Es más, en todas las regiones, líderes liberales y las bases liberales se han sumado y se siguen sumando es al Pacto Histórico. A Gaviria se le olvidó que los partidos ya no se gobiernan con gamonalismo.

Por eso lo que público la revista Semana es falso, ya no es extraño eso, pues dice que “Federico Gutiérrez es oficialmente el candidato del Partido Liberal”. No. Gaviria y algunos congresistas del liberalismo se unieron al continuismo del uribismo. Problema de ellos. Porque es verdad, eso no es el verdadero liberalismo.