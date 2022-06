Cesar Augusto Londoño ¿Publicista de Gamero o periodista deportivo?

.Publicidad.

En el año 2019, cuando Alberto Gamero firmó contrato con Millonarios, uno de los primeros en aplaudir la decisión de las directivas y alabar el talento del samario fue Cesar Augusto Londoño. Para el periodista no había un técnico con mas cancha que él para tomar el mando del conjunto embajador y felicitó a Gustavo Serpa por decantarse por el, hasta entonces, técnico del Tolima.

Alberto Gamero acaba de estampar su firma como nuevo entrenador de @MillosFCoficial

Llega un gran técnico. Ya habla con la directiva de jugadores a contratar y del proyecto de fútbol pic.twitter.com/wZWENiAVMb — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 4, 2019

Sin embargo, y aunque el buen futbol no ha faltado en Millonarios, los resultados no se le han dado a Gamero. En estos dos años de trabajo no logró ganar ninguno de los títulos que disputó, y el que tuvo más cerca, el del primer semestre del 2021, lo perdió en casa frente al Tolima. Por esa razón muchos ya empiezan a barajar la idea de sacarlo del club, pero hay alguien que, así no haya copas, quiere seguir teniéndolo en el banco embajador.

Los proyectos por convicción no se pueden acabar porque el objetivo no se cumplió. Hay que analizar y evaluar las variables que lo impidieron. Por eso mantener a Alberto Gamero en Millonarios es un acierto y un respeto a otros logros que no son menos importantes @MillosFCoficial — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 12, 2022

Cesar augusto Londoño es de los que defiende a rajatabla el proceso de Alberto. Después de la eliminación del embajador de la Liga Betplay el sábado frente a Nacional, salió a reafirmar su deseo de que el DT continue en el club y, casi con tono de suplica, pidió a las directivas no tirar a la basura un proceso solo porque no se resume en títulos.

Pareciera que el comunicador trabajara para el Director Técnico, siempre le da la razón y cuando se trata de hacerlo visible, esta ahí para hablar de él. No se puede olvidar que cuando la selección estaba buscando entrenador fue uno de los que más insistió en el samario, y ahora le sigue dando el aval para que continue en Millonarios. ¿Será que Londoño se cree el publicista de Gamero? Su necesidad de darle una imagen positiva da mucho a la imaginación.

Y la "prensa arrodillada y lame suelas" sigue diciendo que el mejor proyecto de fútbol de 🇨🇴 en especial el infame de @cesaralo

El Envigado estrato 6 de Bogotá...Clarito...Para verdades el tiempo

Y que me insulten,que los atiendo de a uno@josasc @gisselleapa @casaleantonio — Mauricio Miranda Martínez (@MauricioEasylog) June 12, 2022

