¿César Augusto Londoño le tiene bronca a Eduardo Luis?

En el Pulso del Fútbol el comentarista de Manizales le envió durísimo viajado al locutor de Win. No es la primera vez que pasa

El reconocido comentarista de fútbol César Augusto Londoño le mandó tremendo viajado a Eduardo Luis en medio de su programa El Pulso del Fútbol. Como en todos los espacios deportivos el tema de la selección y su magro empate contra Paraguay fue la constante. César Augusto se ha mantenido en sus trece defendiendo a Rueda de los ataques de su compañero, Oscar Rentería Jiménez, quien encabeza una larguísima lista de detractores del técnico vallecaucano buscando su salida. Es que no es para menos, aunque Colombia con 17 puntos esté en el cuarto lugar de la tabla, consiguiendo de manera increíble estar entre los clasificados de manera directa al mundial, su juego no puede ser peor. Es que lleva incluso cinco partidos consecutivos sin anotar gol. El juego ante Paraguay fue realmente patético y uno de los que no estuvo a la altura fue James Rodriguez.

César Augusto se ha mantenido en la postura de criticar fuerte al volante y después del partido contra Paraguay no fue la excepción. Entonces contó la perla: en desayuno después del encuentro, el miércoles en la mañana, se encontró con Eduardo Luis, el locutor mas conocido de Win, y este le dijo que para él había sido la figura del partido James. Extrañado ante la afirmación, Londoño lo cuestionó al aire contando la infidencia y se preguntó ¿Qué partido había visto Eduardo Luis?

No es la primera vez que Cesar Augusto entra en polémica con Eduardo Luis. ¿Hay enemistad o sólo truco de rating?