Centro de Pensamiento Libre se une a condolencias por el maestro Fernando Botero

Por: CARLOS EDUARDO LAGOS CAMPOS

septiembre 25, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El Centro de Pensamiento Libre es una entidad privada, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales de diferentes disciplinas, que están al servicio de la sociedad, abierta a todas las personas sin distingo de raza, sexo, nacionalidad, credo o filiación política, que organiza y realiza todo tipo de actividades encaminadas al fortalecimiento de la democracia, la libre empresa, la búsqueda del bienestar de las personas menos favorecidas y está en pro de la convivencia pacífica, el desarrollo socioeconómico y la búsqueda de la concordia nacional; se ha unido a las expresiones de afecto y solidaridad para con la familia Botero Zea, por la partida de su Padre el artista Fernando Botero Angulo, con una sentida carta que recoge el sentir de sus miembros, del Consejo Editorial del programa Sapiens y de un grupo significativo de panelistas.

Basta con leer estas expresiones para entender lo que significa para Colombia y para el mundo, la obra de este artista, considerado como uno de las mas importantes de las expresiones por donde transitó: El arte contemporáneo, el moderno; pero fue en su estilo figurativo, donde más se destacó, desarrollado a través de las suaves formas de sus figuras voluminosas, creando un estilo propio, que lo llevó a la fama y el reconocimiento mundial.

Compartimos entonces las manifestaciones de afecto y solidaridad de nuestros Cofrades en todo el mundo:

Bogotá, septiembre de 2023.

Familia Botero Zea

Atención Cofrade y Amigo

Juan Carlos Botero Zea.

Reciban un cordial saludo y abrazo universal.

El otoño nos ha sorprendido con la lamentable noticia de la partida de vuestro Padre el

Maestro Fernando Botero, el artista mas querido por todos los colombianos, quien en

palabras de nuestro cofrade el profesor Andrés Calle: ha creado otras Colombias, Ha

recreado las Colombias de todos nosotros, nuestros referentes de cultura, de plástica, las

sensibilidades que nos despiertan los paisajes, las fiestas, los dolores, las tristezas, de lo

que somos como país; llevando nuestra cultura a los más recónditos rincones del mundo.

De otra parte, el programa Sapiens, que es una extensión del Centro de Pensamiento

Libre, ha contado con la generosa participación del escritor Juan Carlos Botero Zea, como

uno de sus panelistas más destacados, sumando su voz pulcra y libertaria, a la de otros

grandes ponentes en busca de una mejor sociedad y el fortalecimiento de la democracia.

En atención a estas consideraciones los miembros del Centro de Pensamiento Libre, el

Consejo Editorial del programa Sapiens y un grupo significativo de nuestros panelistas, se

han unido para expresar sus condolencias a la familia Botero Zea, a través de estas cortas

palabras como muestra de gratitud, solidaridad y de respeto a un ciudadano ejemplar que

ha dejado en alto el nombre de Colombia.

Escribe desde:

Corea del Sur, General Ha YoungJae: Siempre recordaré al gran artista colombiano.

También fue un gran artista para el pueblo Coreano.

Buenaventura Pacífico Colombiano, Ing. Leopoldino Figueroa: Lamentable pérdida, uno de

los mejores en su género artístico, será recordado por su legado único, mi más sentido

pésame a su familia.

Bogotá, Fabiola Castillo Reina: Gracias a uno de los Grandes colombianos que difundió y

mantendrá viva parte de la cultura e historia colombiana. Descansa en Paz.

Cali, Agrónomo Octavio Cruz: Como uno de los integrantes del CPL en la ciudad de Cali

lamentamos el fallecimiento del maestro Fernando Botero gran representante de la

colombianidad para el mundo, un sentido pésame para toda su familia.

El Tequendama, Historiador Jorge Enrique Esguerra: Sentidas condolencias para la familia

del maestro Fernando Botero, quien dejó un legado artístico invaluable para Colombia y

el mundo. Él seguirá viviendo en los testimonios, vivencias, denuncias, humores y amores

de su particular expresión icónica. Pero añoramos su generosa presencia.

Ibagué Capital Musical de Colombia, Periodista Germán Sánchez: Extiendo un fraternal

saludo solidario a toda la familia y los amigos del maestro Fernando Botero, sin duda es

uno de los grandes colombianos y referente mundial en el arte y en la historia

contemporánea.

Canadá, Lideresa Feminista ASOVICA: Ingrid García: Reconociendo al maestro y al

defensor. Lamentamos su partida.

Canadá, Sara Moreno: Un saludo cariñoso para Juan Carlos Botero Zea y su familia en la

pérdida física de su padre.

Bogotá, Medico Juan Carlos Aldana: Doy gracias por la existencia de Fernando Botero,

ejemplo de persistencia, constancia y ejemplo para Colombia.

Paris (Francia), María Elvira Caicedo: Desde el fondo de nuestro corazón, nuestro más

sentido pésame a la Familia Botero Zea, el Maestro Fernando Botero deja un legado

invaluable para el mundo, les enviamos nuestras oraciones y consuelo durante este difícil

instante. Anhelamos luz y paz en este duro momento. Que DIOS los acompañe y les dé el

aliento para seguir. Con amor de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, y

su presidente.

Miami, EE. UU. Olga Pérez De Martino / escritora: El cielo hoy se tiñe de colores. En su

inmensidad habrá espacio para muchas pinturas. Sentimos gran tristeza por el vacío físico,

y extrañaremos tantas cosas del maestro Fernando Botero Ángulo. Como su gran

humanidad. También el nacimiento de nuevas obras. Pero hoy la inmensidad se llena de

colores, de rostros y cuerpos gigantes. Que muestran el alma tan grande, que estaba

contenida en el cuerpo del maestro Fernando. Que se reflejaba en cada obra de arte.

Obras que con maestría él dibujó. Él nos llenó a través de sus obras y los pinceles y los

cinceles. Y con ellos, llenó los rincones de los pueblos y las naciones. Lo hizo con sus

formas y colores, dejando así un gran legado. Para que el mundo así recuerde, que no es

con guerra ni cañones como se conquista el mundo entero, es empuñando los pinceles,

con belleza y gallardía. Tocando así las almas, con las manos de un artista, que con gran

osadía se atrevió a usar sus pinceles y plasmar su gran valentía Fernando Botero Ángulo,

una estrella más en nuestro cielo.

Bogotá, Abogado y Periodista, Andrés Talero: "Al expresar condolencias, debemos también

extender nuestra gratitud a Fernando, Lina y Juan Carlos".

Buga, Valle. Abogada Diana María Ríos Salazar: Gracias maestro por el legado, las

enseñanzas y el ejemplo a seguir para el arte. Al verlo cumplir su PROPOSITO, nos inspira

a creer que la DIFERENCIA es bien acogida por la humanidad. Bendigo su historia, buen

regreso a la Fuente, Paz en su alma.

Corrientes, Argentina. Periodista Alba Grismado: Desde Argentina envió mis más sentidas

condolencias por la partida del gran artista colombiano Fernando Botero. Sin dudas es una

gran pérdida no sólo para la cultura y el arte mundial sino para todas las facetas humanas

por su gran sentido solidario volcado a través de la filantropía. Pero deja un magnífico

legado que servirá de ejemplo tanto en lo artístico como en cada valor relacionado con la

empatía y la generosidad. Presidente Fundadora de Fundación Internacional UMMA Unión

Mundial de Mujeres Americanas, Miembro del Centro de Pensamiento Libre y Panelista de

Sapiens (Colombia).

Pasto, Nariño. Abogado Fernando Santander: Estimada familia Botero Zea, lamentamos

profundamente la partida de su padre el maestro FERNANDO BOTERO, cuanta falta nos

hará. Un fuerte y sentido Abrazo.

Manizales, Caldas. Prof. Andrés Calle: El Maestro Botero ha recreado y ha creado otras

Colombias. Ha recreado las Colombias de todos nosotros, nuestros referentes de cultura,

de plástica, las sensibilidades que nos despierta los paisajes, las fiestas, los dolores, las

tristezas, de lo que somos como país. Él nos regaló un inmenso caleidoscopio para

mirarnos, para reconocernos, para recordarnos. Por eso nos conmueven sus pinturas y

esculturas, sus plazas y museos y las orquestas que regaló. Él está en todo esto, es su

legado. Es hermosamente barroco, colombiano, es pasado, presente y mucho futuro, de

lo que somos y seremos. Y, además, él creó otra Colombia, una completamente nueva.

Ésta es la de su obra, la que nunca nadie había pintado, esculpido, imaginado. Ahora,

además de todas las contradicciones y realidades, de lo maravilloso, de lo alegre y lo

desconsolador, Colombia también es una creación del Maestro Botero. En el futuro, para

propios y extraños, Colombia será cada vez más lo que este artista nuestro y del mundo,

creó. Es esperanzador, es una epifanía, porque no solamente él, Fernando Botero se

inmortalizará, sino que nos regalará la posibilidad de ser otros, de renovarnos, de

experimentar una metanoia, una transformación permanente, real, completa. Gracias

Maestro.

Mariquita, Tolima: Abogado Guillermo PEREZ FLOREZ: Fernando Botero es el icono de las

artes plásticas en la historia de Colombia, ha dejado el nombre del país en lo más alto

posible; todos los colombianos lamentamos su partida y esperamos que su obra perdure

por los siglos de los siglos.

Bogotá, MD. Rubén Luna: Hoy nos encontramos sumidos en una profunda tristeza al

enterarnos de la trágica pérdida del querido pintor colombiano, Fernando Botero. En

momentos como estos, las palabras parecen insuficientes para expresar el dolor que todos

sentimos al despedir a un talento tan extraordinario. La partida de Botero deja un vacío irremplazable en el mundo del arte. Sus obras, llenas de vida, voluptuosidad y color, han cautivado a millones de personas alrededor del globo, dejando una huella imborrable en la historia del arte contemporáneo. No podemos olvidar la habilidad única de Botero para capturar la esencia de su amada Colombia en cada trazo,

resaltando la belleza y diversidad de su tierra natal. Su estilo inconfundible, sus

personajes y paisajes, siempre nos hicieron sentir como si estuviéramos inmersos en su

mundo mágico y vibrante. En momentos como este, es importante recordar y celebrar la

vida y obra de Fernando Botero. Su legado perdurará en nuestros corazones y en cada una

de sus creaciones, que seguirán siendo una fuente de inspiración y admiración para todos

aquellos que amamos el arte. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia,

amigos y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Que encuentren

consuelo en los recuerdos compartidos y en el impacto positivo que su talento dejó en el

mundo. Con profundo pesar.

Puerto Remolino, Nariño. Arquitecto Yuri Rodríguez: Maestro Botero, sin palabras, gracias

totales, que en paz descanse tu alma, a la familia, que Dios fortalezca sus corazones.

Bendiciones miles.

Londres, Inglaterra. Cantautora Vivi Guerrero: Su obra ha dejado una huella imborrable

en el mundo del arte, la estética, la inclusividad, el bodypositive y su legado perdurará

para siempre. Un verdadero icono REVOLUCIONARIO Y DECONSTRUCTOR del arte

latinoamericano.

Pasto, Nariño. Literato Pablo Emilio Obando: El departamento de Nariño expresa un

sentido pesar por la pérdida irreparable del maestro FERNANDO BOTERO. Su vida, obra,

trayectoria y legado se constituyen en un ejemplo de paz, solidaridad y fraternidad con

los hombres y los pueblos. Desde su arte contribuyó a forjar patria, formar ciudadanía y

edificar espíritus de concordia humana. Expresamos nuestra solidaridad a la familia Botero

Zea y los rodeamos en estos momentos de duelo familiar y nacional.

Jamundí, Valle. General Pablo Przychodny: El mundo lamenta que la llama de la vida del

artista Fernando Botero se haya apagado. Su luz continuará brillando por siempre en cada

espacio en donde sus obras hoy roban la admiración eterna de niños y adultos. Paz en su

tumba.

Bogotá, MD. Juan Carlos Aldana: Doy gracias por la existencia de Fernando Botero,

ejemplo de persistencia, constancia y ejemplo para Colombia. Ejemplo de creer en sí

mismo y de persistir hasta lograr lo impensable. A su familia, Infinitas condolencias.

Ibagué, artista Alejandro Gamboa Bejarano: Mi más sentido pésame a la familia Botero

Zea por su perdida. Ya que en estos días no sólo se fue un pintor, un escultor; sino se fue

uno de nuestros más grandes referentes en las artes a nivel nacional e internacional. Deseo

también darle las gracias al maestro Botero por mostrar al mundo que Colombia no sólo

está para cosas malas. Si no para cosas grandes y buenas.

Pasto, limite norte del Tahuantinsuyo: Abogada Marta Stella Lagos: La obra del insigne

maestro Fernando Botero, permanecerá por siempre en Colombia y el mundo entero, a

este país deja su mejor legado, Paz en la tumba del maestro Botero, un abrazo fraternal

a sus hijos Lina, Fernando y Juan Carlos.

Santuario de las Lajas, Ipiales, Nariño. PhD. Padre Manuel Dolores Chamorro: Desde el

extremo sur de esta Patria me uno, en mi condición de sacerdote y admirador, del GRAN

MAESTRO FERNANDO BOTERO, para expresar a la familia BOTERO ZEA, mi expresión más

sentida por la pascua eterna del Maestro y genio irrepetible, e igualmente para que

implorar fortaleza para tan digna familia. Desde mi fe les digo que cuenten con mi oración.

Bogotá, Distrito Capital. Abogado y Periodista, Carlos Eduardo Lagos Campos, presidente

del Centro de Pensamiento Libre y director del programa Sapiens. Expresamos nuestras

más sentidas condolencias a la familia Botero Zea, por el sensible fallecimiento del

Maestro Fernando Botero, un Baluarte del arte y la cultura, un fuerte abrazo para ellos

(as).

Se unen a estas expresiones nuestros panelistas PhD. María Cristina Ocampo, PhD. Brigitte

Baptiste, PhD. Bernardo Useche, PhD Olga González, Coach Albeiro Herrera, Coronel

Carlos Alfonso Velásquez, Maestro Antonio Montes (Málaga España) entre tantos otros que

sería dispendioso enumerar.

Finalmente agradecemos a nuestro Cofrade Juan Carlos Botero, Lina y Fernando; por

permitirnos a los colombianos despedir al maestro Fernando Botero, en el Capitolio

Nacional, en cámara ardiente desde el viernes a las 11 de la mañana hasta el lunes 25 de

septiembre.

Reciban nuestro abrazo y sentido pésame por la partida del Maestro Fernando Botero,

hacia lo eterno.

Atentamente,

Carlos Eduardo Lagos Campos

Presidente del Centro de Pensamiento Libre