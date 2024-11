Cátulo y el amparo del caserón

¿Qué hacer para que una gota de agua no se seque? En el reverso de la piedra en la que está inscrito se encuentra la respuesta: dejarla caer al mar”

Por: Laura Cecilia Bedoya Ángel |

noviembre 25, 2024

“En las afueras de un monasterio budista en las montañas del Himalaya hay un acertijo que dice así: ¿Qué es lo que hay que hacer para que una gota de agua no se seque? En el reverso de la piedra en la que está inscrito se encuentra la respuesta: dejarla caer al mar”

En esta ocasión la guía para escribir sobre Cátulo Castillo es una conferencia y algunos artículos que he conocido del filósofo Josep María Esquirol, quien empezó la disertación con las palabras que encabezan este artículo.

Escuchando el vals Caserón de Tejas1 de Cátulo Castillo he podido observar que el poeta como si fuera un filósofo cuenta una parábola, para exponer la faceta primordial de la condición humana: el amparo, a través de la vivencia en la casa y del concepto de la casa misma.

“¡Barrio de Belgrano!

¡Caserón de tejas!

¿Te acordás, hermana,

de las tibias noches

sobre la vereda?

¿Cuándo un tren cercano

nos dejaba viejas,

raras añoranzas

bajo la templanza

suave del rosal? ...”

Anota el filósofo, “Hay dos grandes metáforas que rivalizan para revelar la verdad de la condición humana: la del océano-totalidad y la del desierto-intemperie. Se explicará la razón por la cual esta segunda es más certera y se aviene con nuestra experiencia más profunda. A partir de ahí se puede mostrar cómo el gesto humano por antonomasia es el del cuidado, el amparo y la resistencia ante la disgregación, y cómo tal gesto se expresa a través de la cotidianidad, de la casa o del lenguaje. La articulación de todos estos elementos da lugar a una original filosofía de la proximidad, elaborada en discusión y en diálogo con buena parte del pensamiento contemporáneo”. 2

Caserón de tejas hace referencia a un estilo de vida y exalta a la hermana, que es un personaje del imaginario de la mujer en el tango, con un rol muy diferente, como dicen en el teatro, un papel blanco, entonces hay versos que nos están hablando de la primera persona del plural, nosotros, tú y yo, como diría el filósofo invitado es “el elogio de la fraternidad” y el recuerdo de la compañía.

“Tu sonrisa, hermana,

cobijó mi duelo,

y como en el cuento

que en las dulces siestas

nos contó el abuelo,

tornará el pianito

de la sala oscura

a sangrar la pura

ternura del vals. ...”

Y continuando con la reflexión convocada por la letra, el ser humano necesita cuidado, lo que habla claramente de un sujeto indefenso. “Para Esquirol, la vulnerabilidad es elemento nuclear de lo humano y se articula con alteridad, apertura y bondad. Lejos de un paraíso imposible -y, por otro lado, indeseable-, piensa la condición humana en la intemperie de las afueras. Una condición precaria que pide acogida y cobijo y que, aún lejos de ser perfecta, está llena de vida, de deseo y de promesas de bien”.3

Es bien importante reflexionar, cómo este planteamiento también conduce al sentimiento de soledad del que habló Octavio Paz, con la idea de que al sentirnos solos buscamos una compañía que está en el otro, que no soy yo, el sentirse distinto motiva a traspasar la soledad y buscar a los demás porque los necesitamos y esto no debe verse como una falencia sino como una riqueza, siendo consecuente con la teoría del amparo para el humano que está sometido a la intemperie. Este es a su vez uno de los fundamentos de la construcción de sociedad, la otredad vista como diferencia y la búsqueda de otros como complemento porque si todo fuera lo mismo no tendría sentido.

También en esta pieza se encuentra otro de los temas del tango: la idealización del pasado bien contado a través del barrio, de la casa, de las cercanías, de los hechos y de los personajes. Habrá que deducir cómo en la casa se encuentra el lugar de recogimiento, se da el lenguaje a través de la conversación, del canto o con las variaciones del lenguaje, distintos diálogos que dan cuenta del reconocimiento del otro o del próximo. De esta manera hay un camino que conduce a la protección, porque vivir implica a la vez que ganancia, desgaste y finitud.

“¡Todo fue tan simple!

¡Claro como el cielo!

¡Bueno como el cuento

que en las dulces siestas

nos contó el abuelo!

Cuando en el pianito

de la sala oscura

sangraba la pura

ternura de un vals. ...”

Retomando la palabra casa, debe ser entendida no como una mera edificación, sino como el sitio de acogida y de protección a través de la cotidianidad que da tranquilidad, del lenguaje que implica trato y reconocimiento y de la casa misma como abrigo que es lo inmediato que se tiene porque como dice Heidegger “el cielo no siempre es protector.”

Lista para concluir y a propósito de la casa, se cuenta que Heráclito tenía unos admiradores que querían visitarle; esperando hallarle en su trabajo filosófico, se sorprendieron al encontrarse con que el pensador estaba “calentándose junto a un horno”. Al advertir la reacción de los visitantes, Heráclito les dijo: “entrad que aquí también viven los dioses”.

1.) Caserón de tejas, vals . Letra: Cátulo Castillo. Música: Sebastián Piana.

2.) Esquirol, Josep María. La condición humana: ¿Océano o desierto?. Consultado el 28 de octubre de 2024.

3.) Palacios Morales, Aída. Resistance and Protection. Vulnerability in Josep Maria Esquirol’s Philosophy of Proximity. *Universitat de Barcelona, España. Consultado el 28 de octubre de 2024.