Catar 2022: un mundial a lo musulmán

Catar es una monarquía que defiende a capa y espada la cultura musulmana. Los turistas tomadores, que no faltarán, podrían adquirir licor solo en determinadas horas

octubre 31, 2022

Catar albergará la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2022, el súper-extra-híper-ultra-gran evento deportivo de la especie humana.

Se paralizará medio planeta Tierra desde el 20 de noviembre hasta el domingo 18 de diciembre. Ese mismo día de la final, 18 de diciembre, es el Día Nacional para Catar. Fue establecido para conmemorar la unificación del país en 1878, cuando el jeque Jassim Bin Mohammed Al-Thani asumió el poder.

El Estado de Catar (nombre oficial) tiene unos 12.000 km². Para que te hagas una idea de lo pequeño del territorio, te informo que la localidad bogotana de Teusaquillo mide unos cuantos más, 14.200 km².

Lo habitan algo más de 2.9 millones de habitantes, menos que las áreas metropolitanas de Medellín y Cali, y no tan lejos de la de Barranquilla, que tiene unas 2.500.000 almas.

Algún desorientado preguntará, hey …, ¿y cómo es eso que esa nación tan diminuta organiza un mundial de fútbol?

Pues porque exporta petróleo, gas natural y minerales a raudales. Millones de barriles, metros cúbicos y toneladas que le reportaron ingresos por US$87.000 millones el año pasado. (Nota comparatoria: en 2021 Colombia exportó unos US$41.000 millones. Tú sabes qué. Lo dice una añeja canción del dueto colombiano Ana & Jaime, Café y petróleo, agregándole carbón, oro, flores, bananas, etc. En este etcétera podría ir la cocaína. Pero no. Hasta ahora es ilegal y no entra en las estadísticas del DANE).

Clima: uno de los más calurosos del mundo. Tanto, que los estadios tienen aire acondicionado, algo nunca antes visto en estos colosos de acero y concreto.

Catar es una monarquía que defiende a capa y espada la milenaria cultura musulmana, islámica, mahometana, sarracena, islamita, mora o árabe. Bastante severa comparada con la libertina nuestra.

Una información viral ─no es oficial, pero cerca a la realidad─, contiene ocho acciones que serán restringidas a los asistentes a los partidos del mundial en Catar. Ellas son beber alcohol, la homosexualidad, la blasfemia, no respetar espacios de culto o considerados sagrados, la música alta y el ruido, tener citas sexuales consideradas pecaminosas, tomar fotos a personas en público sin permiso y tener comportamientos o vestimentas que puedan considerarse impúdicas como pueden ser escotes o minifaldas en las mujeres. Entre todas otras posibles infracciones normales que tú debes conocer.

Los turistas tomadores, que no faltarán, podrían adquirir cervezas o licores en el trascurso de horas determinadas y solo en sitios preestablecidos, como el Club de Golf y el parque Al Bidda, de Doha, capital catarí.

Vámonos a las patadas y contrapatadas, o sea a la parte deportiva.

Los favoritos de Nuestra Aviayala, o representantes avialinos-latinos, son seis: Brasil, Argentina, Méjico, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.

Por el norte continental clasificaron USA ─Unái Stei of América, o sea Estados Unidos─, y la anglofrancoparlante Canadá.

Por Asia irán Irán, Catar, Corea del Sur, Nipón y Arabia Saudita.

Europa es la mayoritaria. Son 13 delegaciones, ¡el 41%, o sea cerca de la mitad! Fíjate: Alemania (en el idioma germano se escribe Deutschland, y por su pronunciación, Doitchlan), Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Neerlanda, Portugal, Polonia y Gales.

Por África van Gana, Senegal, Túnez, Marruecos y Camerún.

Por el continente australiano… Australia, país que ocupa el continente.

Veamos a vuelo de dron posibilidades de clasificación a octavos de final de las selecciones de Aviayala.

Ecuador está en el grupo A. Su hueso duro de roer será Neerlanda, la “Naranja Mecánica”, o sea Holanda.

La Unái está en el B, y enfrentará dos duros británicos, Inglaterra y Gales.

La Argentina de Messi y el Méjico de “El Chucky” Lozano, dos pesos pesados del balompié orbital, están en el C. Un teso aquí será Polonia.

En el grupo D no hay ninguno. Sigamos de largo.

Costa Rica está en el E. Exigimos un máximo rendimiento de los ticos. Que se paren firme a Doichlandia y España. ¡Sí se puede!

Canadá está en el F, donde Bélgica y Croacia son los más opcionados.

Brasil, el Scratch, la verdeamarela, el pentacampeón, el preferido de torcidas, fanaticadas y multitudes, debe pasar sin premuras el grupo G.

Uruguay, bicampeón mundial ─1930 y 1950─, está en el grupo H y tendrá la misión de pasar por encima al Portugal de Cristiano Ronaldo.

De los 32 equipos, 16 pasan a octavos, los dos mejores de cada grupo.

El horario de los partidos será de mañana para nuestro país, por regla general. El inicial será a las 11.00 de la mañana, Ecuador vs. el anfitrión, Catar. ¿Será pan comido?

Habrá pues un respiro tipo circo a la crisis económica nacional, un compás de espera para izquierda y derecha. Un receso a las marchas.

Vendrá luego navidad y el año nuevo 2023.

Y después, quién sabe.

¡Ah, sí!, los partidos clasificatorios al MUCdial 2026. Lo de MUC es porque lo hará la triple alianza Méjico-Unái-Canadá.