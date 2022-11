Catalina Serrano, la mujer de hierro detrás de Andrés Felipe Arias en sus 10 años de infierno

.Publicidad.

De lunes a sábado, Catalina Serrano y Andrés Felipe Arias se levantan a las 5:00 am. Él hace ejercicio, no puede salir a trotar como le gustaría por estar en detención domiciliaria, se conforma con la cancha de tenis y piscina del edificio en el que viven al norte de Bogotá. En el desayuno, Catalina escucha BluRadio mientras Andrés Felipe le sube el volumen a Julio Sánchez Cristo en La W, no se lo pierde, todavía tiembla con la palabra ‘ministro’, de solo pensar en volver a caer en boca los periodistas. Quiere mirar hacia adelante.

Catalina es más relajada, la última vez que la mencionaron fue en enero de este año cuando La W anunció con bombos y platillos que sería candidata a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá. La noticia era falsa, pero le causó gracia, nadie más que ella odia la política y nunca cambiará su trabajo de los últimos quince años como asesora comercial de una multinacional financiera gringa.

-Publicidad.-

Durante las noches, Catalina le prepara el almuerzo del día siguiente a su marido, se lo envuelve en una bolsa ziploc que le empaca en una lonchera para que lleve al trabajo. Desde hace dos meses Andrés Felipe es un empleado más de la empresa de tecnologías SBO LAB, el dueño es Santiago Botero un viejo amigo suyo. Desde altos ejecutivos hasta las señoras de los tintos lo saluda con una amable sonrisa. Tiene una oficina con vista a la caótica Bogotá, desde su escritorio es el único lugar que tiene permitido apreciar la ciudad donde no puede poner un pie. Tiene un brazalete atornillado en su tobillo que es monitoreado por el Inpec las 24 horas del día. Andrés Felipe nunca pensó sentirse tan cómodo en el sector privado.

Los domingos son sagrados para la familia. Eloisa ya tiene catorce años y ese día, como si se tratará de un ritual, le prepara sin falta el desayuno a su papá. En la tarde se dedican a pasar horas enteras frente al televisor viendo maratones en Netflix películas de terror en Halloween. Cuando Andrés Felipe sea un hombre libre, los domingos regresaran a la parroquia del padre Ancizar, quien fue el guía espiritual de la familia hasta el escándalo que acabó con su vida.

Publicidad.

El fantasma de Agro Ingreso Seguro lo ha perseguido diez años. Recién instalados en Miami, en el 2014 Catalina y Andrés Felipe, recibieron la condena de 17 años y 4 meses por parte que la Corte Suprema, un millonario programa de crédito concebido para apoyar a los agricultores afectados por el TLC pero que desviado en sus propósitos y beneficiando muchos con propósito político, asociados al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según la drástica condena de la Corte. Aunque recibió asilo político, la justicia colombiana lo persiguió hasta lograr su detención el 24 de agosto de 2016.

Andrés Felipe recibió el asilo político, pero la vida en Miami no fue de ensueño, las deudas los estaban ahogando y el dinero se iba al bolsillo de los abogados. Por más que Catalina Serrano intentó vender el apartamento que tenían en Bogotá, no importó lo amplio, moderno y barato que lo estaba dejando, cuando los clientes interesados veían que ella era la dueña nadie se atrevía a comprárselo.

Agentes norteamericanos irrumpieron en su pequeño apartamento cumpliendo con una orden de la Interpol pedida por el gobierno de Juan Manuel Santos. Catalina se reacomodaba aferrada a su trabajo y apoyada por los compañeros de Andrés Felipe del Columbus School de Medellín para pagar sostenerse y pagar su defensa. Y así sobrevivieron en Miami. La visita a la cárcel a través de una ventanilla y conversar por un teléfono desgastado de tanto uso, era dos veces al mes únicamente el día miércoles. Andrés Felipe pasó 75 días preso en el Federal Detention Center de Miami.

Catalina Serrano se unió a una iglesia cristiana a pesar de que su fe católica. No era la primera vez que se traicionaba así misma, como lo había hecho con el mundo de la política, que siempre detestó para terminar casada con un hombre que a los 30 años se convirtió en el consentido del entonces presidente Álvaro Uribe y a los 32 años ya era ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. A Catalina no la había seducido su personalidad arrolladora sino su inteligencia. De las pocas cosas que tenían en común era el gusto por la literatura de novela histórica.

El 10 de agosto de 2019 una Catalina Serrano transformada con ganas de quedarse viviendo en Miami, regresaba a Colombia después de 5 años. Esta vez no hubo show mediático. Lo primero que hizo fue visitar un banco para abrir una cuenta. Su nombre no lo habían olvidado y al ser la esposa de un exministro condenado que tenía una multa de $30.000 millones, no resultó elegible ni para una cuenta de ahorros. Pasó un año para que el banco El Agrario la aceptará como clienta. Este rechazo no fue nada frente a la posibilidad de que Eloísa y Juan Pedro no fueran aceptados en el colegio. Pero lo cierto, nadie se percató de sus apellidos.

Esa primera navidad de regreso en Colombia, Catalina aprovechó su gusto en la repostería para vender tortas a domicilios. La meta: hornear 150 tortas, pero las exitosas ventas a través de una cadena de WhatsApp. le cambiaron los planes. Ese diciembre terminó con 1.500 tortas y montó un negocio paralelo a su trabajo para hacerse algo de dinero extra.

Pero si algo tenía claro Catalina era la necesidad de romper su silencio. Viviendo un bajo perfil, casi en el anonimato sin redes sociales, decidió contar su versión sobre Agro Ingreso Seguro. Lanzó su podcast. La animaron los amigos de infancia de Andrés Felipe, algunos compañeros del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, su mentor.

Entre el trabajo y la venta de tortas, aprovechaba cada momento sola para grabar sus capítulos, en cada uno resumía su versión de la historia a la que bautizó “Nuestra historia en palabras de Cata Serrano” por recomendación de Andrés Felipe quien en los últimos años se ha vuelto un duro generando contenido digital y ya tiene su propio canal de YouTube. Cada palabra que dijo fue tan precisa que ni siquiera necesitó de edición, todos salieron en directo.

En el primer capítulo habló de lo que padeció cuando la familia se mudó Miami, duró ocho minutos y no había pasado más de una semana y ya lo habían escuchado casi 9 mil personas. Esto la animó a que el segundo capítulo continuara con la línea de tiempo y contara su experiencia como esposa de un preso de una cárcel federal de Estados Unidos. El tercer capítulo lo dedicó a su regreso a Colombia.

Sin embargo, decidió parar la producción del Podcast, sentía que ya no había más que contar hasta que el 22 de agosto de 2022, recibió una inesperada llamada de la Escuela de Caballería del Cantón Norte. Le avisaron que prepara todo para recoger a su esposo la mañana siguiente, la jueza le había firmado la prisión domiciliaria. Una sorpresa para Catalina que esperaba tenerlo de regreso para el 2023. El regreso a casa y la nueva vida, el capítulo que le falta por contar en su Podcast.

Pero una cosa es la vida narrada en un Podcast y otra la realidad de la familia unida, con alguna tranquilidad después de 10 de lucha e incertidumbre. La vena política de Andrés Felipe Arias se mantiene intacta, su inhabilidad en política no es impedimento para no pensar en el país. Catalina no quisiera que su esposa regresara a la política, pero es inevitable convencerlo de no hacer lo que lo mueve.