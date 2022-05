Carta al Candidato Federico Gutiérrez

Por: Guillermo Herrera |

mayo 25, 2022

Estimado Fico,

Como bien lo sabes, el proceso electoral que en estos días estamos viviendo, no es un proceso cualquiera para elegir nuestro próximo gobernante.

Aquí estaremos eligiendo entre la institucionalidad de nuestra democracia, y la aventura y desfachatez de quienes nos están haciendo sentir avergonzados de nuestras instituciones.

El oponente principal y la coalición que lo respalda, han sido muy exitosos haciéndonos creer que todo lo que pasa en este país es producto de una clase gobernante corrupta, y de unos políticos ineptos que han llevado a este país a la destrucción y el caos.

No voy a montar una defensa sobre algo que es parcialmente cierto, no hemos sabido responder adecuadamente a las necesidad prioritarias y urgentes de nuestra población, hay desigualdad, inseguridad y pobreza y habría que ser ciego para no reconocerlo.

Tampoco quiero hacer un “mea culpa” ahora porque me desviaría de mi objetivo principal en esta comunicación: ¿acaso debemos sentirnos avergonzados de nuestra institucionalidad? ¿Debe el país pagar por los errores y la voracidad de unos pocos?

Creo, que la institucionalidad debe salvarse desde la institucionalidad misma, que es la única forma de salvaguardar la democracia.

Mientras los populistas han sido exitosos haciéndonos olvidar de sus crímenes y daños a nuestra democracia y nuestras instituciones, hay que reconocer que han sido mucho más exitosos en culparnos, a los ciudadanos decentes y civilizados de todos los males que hoy padecemos.

Hay forma de mejorar, corregir y legislar, más aún cuando hoy en día existe la posibilidad de transformar una alianza de los partidos democráticos, en una alianza parlamentaria, programática, que ofrezca soluciones y alimente las esperanzas y anhelos de los colombianos frustrados y desilusionados porque no hemos sabido responder adecuadamente a sus expectativas.

Personalmente no conozco el alcance ni contenido de los acuerdos con los otros partidos democráticos, pero creo representan una gran oportunidad de diferenciación frente a la plataforma populista.

Reconozco y comparto la necesidad de la campaña de focalizarse en ganar las elecciones y pasar a la segunda vuelta, y sin ánimo de convertirme en experto o asesor político, mi sentido común me indica que podrías transformar los apoyos obtenidos en un plan concreto de acción basado en cuatro puntos de acción inmediata, que podrían ser acordados con los partidos democráticos cuanto antes y transformados en leyes en los primeros 100 días de gobierno. Esos cuatro puntos están en tu plan de gobierno y creo no tendrías problema en conseguir los apoyos de los partidos democráticos e institucionales que te dan mayoría legislativa:

Legislación anticorrupción

Legislación para una vejez digna

Todos por la niñez

Jóvenes a la U

Desde mi punto de vista personal, haría bastante diferencia en campaña que el candidato de la gente sea, además, el candidato de la gente y las soluciones dentro de la institucionalidad y la democracia.

Podemos mejorar mucho más y preservar la institucionalidad, no nos dejemos influenciar por quienes quieren hacernos sentir avergonzados.

Tenemos una oportunidad histórica de validar nuestro modelo de democracia representativa, en la que los partidos responsables se unan proponiendo legislación rápida para corregir las fallas cometidas y continuar nuestro tránsito hacia una sociedad más justa y prospera.