Carta abierta a los jóvenes: votar y cambiar es nuestro derecho

Por: La Luna es Bella |

junio 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Estamos en momentos decisivos para la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Hoy más que nunca necesitamos de ustedes, para que tomen acciones, especialmente en elegir candidatos realmente comprometidos con el medio ambiente.

-Publicidad.-

El punto central es que, nos estamos acercando a una crisis ambiental sin precedentes e impredecible: posiblemente desplazamientos de grandes masas de gente por el calor, el frío, falta de agua o de alimentos que pueden conducir a guerras sistemáticas; problemas de comunicación, de internet y de transporte.

Si no actuamos ahora, el mundo va a cambiar radicalmente y no va a ser tan amable como lo conocemos hoy en día.

Publicidad.

Es posible que la mitad o incluso más, es incalculable, desaparecerá. Los científicos lo llaman la Sexta Extinción Masiva.

Es decir, la ecología y el calentamiento global son los nuevos actores de la política mundial.

| Le puede interesar Prohibido pisar las zonas verdes en Cali

Si no hacemos algo inmediatamente, las futuras generaciones no conocerán el mundo del que disfrutamos hoy sino, más bien, un "horno hostil" No, no es una exageración.

Para ser más elementales no tendremos donde gastar el dinero ni mucho menos donde comprar agua. Es la nueva condición económica.

Por esto los combustibles fósiles tenderán a desaparecer.

Hasta ahora "el poder dominante" se ha enfocado en la extracción masiva y sin contemplación de los recursos naturales.

Es la filosofía de la tecnocracia en su máxima expresión, como hasta ahora hemos visto; donde afanosamente buscan licencias ambientales para construir viviendas que de paso destruyen el ecosistema y que de la noche a la mañana se vuelven multimillonarias.

Como es el caso de algunos políticos que se ufanan de tener "hombrecitos" pagando una hipoteca durante 15 años.

También, el caso de una mina de carbón que desvió un río y dejó a la comunidad sin agua y a los niños comiendo en las basuras o que decir del proyecto de destruir Santurbán y dejarnos sin abastecimiento de agua.

Por otra parte, los expertos hablan de que el fracking que van a ejecutar en Colombia es aproximadamente de 150 por 250 kilómetros, que al final como el Vaca Muerta Argentina la tierra va a quedar envenenada y va a ser imposible de cultivar.

Ustedes dirán, que esto nos traerá "progreso" pero desde la primera extracción de petróleo le pagaban a Colombia el 30 %; el altruista presidente Pastrana ayudó a que hoy solo recibamos 2.5 % ya que si lo importan a otros países no pagan IVA y a nosotros nos sale más barato importarlo, es decir compramos al doble el petróleo que ya tenemos aquí: ¿Cuál ganancia?

Ahora podríamos hablar de que esto generaría empleo, pero con los tratados de libre comercio las petroleras, están habilitadas para traer su propia mano de obra, es decir este fracking solo nos deja miseria.

Conclusión, el negocio de las politiquerías y de los corruptos es vender ese petróleo, para que las multinacionales se beneficien y ellos ganen una comisión, que los haga más ricos para llevarse el dinero a paraísos fiscales y no pagar impuestos en Colombia.

Cómo es posible que un candidato como el señor Rodolfo H. desconozca que es el "Acuerdo de Escazú" y ni siquiera se sepa los nombres de los departamentos de Colombia.

¿Acaso tiene la capacidad intelectual y humanística para entender lo que el mundo moderno y el planeta nos están exigiendo?

Este tipo de negocios, que en realidad sólo beneficia a los políticos corruptos y a las multinacionales se han dedicado a "tergiversar" las propuestas de un candidato que sí ha estudiado el tema y ha dado muestras de hacer cosas al respecto, como en Bogotá con los humedales.

Nos están llevando por el camino equivocado, que no solo, nos va a dejar con la destrucción de los recursos naturales sino también dejan en entredicho nuestra vida, la vida del planeta y hasta la de mismos que hacen estos "maravillosos" y las de sus hijos por su falta de moral y conciencia.

En este nuevo orden mundial, ya no importan las etiquetas de derecha y de izquierda, desde la filosofía, estamos en una "nave espacial" no hay otra opción, no hay un plan B, todos somos importantes, desde el capitán hasta el personal de aseo.

Es falsa esa lucha de clases que plantean, el capitalismo ha sido el sistema que mayor riqueza produce pero necesitamos darle un nuevo enfoque invirtiendo más en el "Capital Humano" como en Corea del Sur donde se dedicaron en invertir en la educación de los jóvenes y salieron del subdesarrollo; estamos hablando de "progresismo" o si quieren darle algún nombre social democracia.

Como en donde entre otras cosas, no pueden haber grandes extensiones de tierra baldía o pagan impuestos o la dedican a la agricultura o en países como Japón donde sin necesidad de expropiar compraron las tierras para realizar la muy necesaria Reforma Agraria que necesita Colombia.

Necesitamos dejar este sistema feudalista, de extracción de recursos y rentista, por un estado moderno, con un enfoque diferente a los combustibles generadores de carbono.

Esto ya se ha llevado a cabo en diferentes países a lo largo del mundo en busca de un desarrollo sostenible.

Necesitamos hacer esta reforma para arrebatarle las tierras al narcotráfico y la ganadería que son los que más se oponen a estas reformas y que principalmente son los mayores depredadores y quienes nos están dejando sin bosques ni Amazonas.

El presidente, los empresarios, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes son importantes y necesarios para salvar este planeta, esta no es una invitación a la división, sino un llamado a la lógica, la paz y la armonía.

Y ustedes jóvenes tienen la obligación de instruir y ayudar a las futuras generaciones sobre los caminos que debemos tomar.

¡Jóvenes y mujeres, a votar!