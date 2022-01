Carlos Rosero y el oportunismo en el Pacto Histórico

Si quiere ganar las elecciones al Pacto Histórico no le basta solo con repartir cuotas en listas de acuerdo a condiciones étnicas, feministas, sindicales...

Se observa con preocupación que ciertas prácticas nefastas de la politiquería tradicional del viejo país se pretendan trasladar con todas las simbologías de sus vicios al Pacto Histórico.

Carlos Alfonso Rosero, es un reconocido líder del proceso de Comunidades Negras, renuncio al renglón 27 que le asignaron en la lista al senado del Pacto Histórico, porque no quedó entre los primeros diez lugares.

Rosero hace parte de esos líderes afros denominados históricos, especie de afroburgueses con aureolas de reyezuelos de aldea africana de la nueva burocracia étnica colombiana. Un selecto club de burócratas que han navegado por partidos tradicionales y los movimientos de “izquierda” tradicional y han fracasado en sus pretensiones políticas.

Luego se han trasladado con toda esa simbología de los malabarismos politiqueros tradicionales a los procesos de Comunidades Negras, donde también han fracasado estrepitosamente al no tener realmente respaldo político en los guarismos electorales.

Por lo tanto, las representatividades de la gran mayoría de esta clase de personajes, en términos políticos y electorales son muy deficientes. Sin embargo, hábilmente se amparan en los procesos de organización de los Consejos Comunitarios y de las llamadas organizaciones de base para fugir como líderes con respaldos políticos. Pero a la hora de la hora son respaldos políticos y electorales frágiles, tanto a nivel regional, como nacional.

Rosero a las elecciones del 2002 se lanzó a la Cámara de Representantes por las Comunidades Negras y obtuvo una votación a nivel nacional de 3.292 votos. Entonces, ahora pretendió trasladarse con todos los malabarismos y oportunismo que han caracterizado un gran porcentaje de los líderes de Comunidades Negras al Pacto Histórico.

Supuestamente amparado en el respaldo de 140 organizaciones de base de Comunidades Negras, algunas en papeles. Su revés fue que no logró engatusar al Comité Electoral del Pacto Histórico, que no le copió y no lo pusieron en un renglón que le asegurara una curul en el Senado de la República como fríamente había calculado sin tener fuerza política propia, ni para ser elegido concejal de Buenaventura, renunció y ha ayudado a armar un alboroto político mediático.

En otras palabras, entró al club de la estrategia de la cizaña con el fin de dividir y anarquizar el voto afro dentro del Pacto Histórico. Una jugada política en beneficio de otras fuerzas política que compiten con el Pacto Histórico en la carrera por la Casa de Nariño.

Ya es hora de desenmascarar a esta clase de enemigos agazapados del Pacto Histórico, que solo buscan canonjías individuales en nombre de los negros, pero que esconden los puñales bajo el liderazgo de Francia Márquez, una líderesa que ha ido ganando paso a paso reconocimiento nacional, pero que las movidas de esta clase de politiqueros con las pataletas políticas étnicas mediáticas solo buscan debilitar la imagen del Pacto Histórico y favorecer a las alianzas políticas que representan el continuismo en el poder.

Si quiere ganar las elecciones al Pacto Histórico no le basta solo con repartir milimétricamente cuotas en las listas de acuerdo a ciertas condiciones étnicas, feministas, sindicales y de otras naturalezas para la figuración de inclusiones y el romanticismo electoral, sino otros aspectos claves que aporten guarismos electores realistas y determinantes para ganar las elecciones.

En resumen, llegó la hora de superar los romanticismos electorales y aportarle a lo fundamental: la derrota del continuismo del viejo país.