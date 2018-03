Carlos Caicedo, el outsider de estas elecciones

Periodísticamente incorrecto:

A pocos días de desarrollarse las elecciones generales en nuestra querida, maltrecha y tan golpeada patria nos vimos en la tarea de buscar nuevos rostros, nuevas propuestas, novatas ideologías; sin embargo, no hay mucho que escoger y entre el vaivén de propuestas y promesas logramos entrevistar al samario Carlos Caicedo, quien se metió a tremendo lío por llegar a la casa de Nariño.

De impecable camisa y seguido por una multitud el exalcalde en dos oportunidades de Santa Marta llegó hasta un conocido hotel barranquillero para reunirse con algunos de sus candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes a definirse este 11 de marzo. Lo vi adueñarse de respetable y juicioso público con una facilidad propia de un político ducho, letrado y con vasto conocimiento de la realidad colombiana.

Aquí ya ustedes dirán…esta nota (publicación), es digitada desde la casa naranja (color símbolo del Polo Democrático); sin embargo, no están solo errados, sino que el color naranja es poco apreciable para mis gustos y alagar a determinado candidato no es mi tarea, pues para ello hay hartos periodistas lambones y que no solo cobran sino además prostituyen el oficio.

Sentado al lado “derecho” de Caicedo (no es sorna), no pude pasar por desapercibido la forma más boba que tenemos los seres humanos por sentirnos o tratar de ser parte del grupo. El mimetizarse con determinado candidato, ser afable, o promesa política nos convierte en un error de la humanidad y que después del 11 del tercer mes del año —posiblemente— nos convertirá en una nueva, pero cíclica historia de arrepentimientos.

Bueno, mucho palabreo y vamos a lo que vinimos. La entrevista no duró más de cuatro minutos y medio; por salud y por otros factores que no vale enumerarlos; empero, el candidato a la presidencia no solo tocó temas importantes y sus principales programas / proyectos, sino se dio tiempo de reafirmar su compromiso con el otrora candidato social demócrata, humana, sapiente y todas las etc. (…) posibles Gustavo Petro.

“Yo vengo de una invasión, mi casa se inundaba cuando llovía y claro que me siento el outsider, pues, nos enfrentamos a la maquinaría política que quiere seguir teniéndonos a sus servicios. Hay mucho por hacer, y es el momento de cambiar la historia de Colombia. No más corrupción en la política”, de esta forma contestaba a una de las interrogantes.

Recuerdan la canción de un conocido grupo de Salsa cuya letra decía: “Estoy viviendo un sueño, siento único dueño”, pues, bienvenidos al sueño de Carlos Caicedo y compañía, en base a que políticamente (no lo digo yo. Y menos me echen la culpa, sino fueron frases del candidato), que nuestro país hace más de 200 años vive una pesadilla de la que esperemos despertar.

En otra parte de la entrevista y ya cuando me invitaban a salir, la pregunta fue sobre la sociedad (suena a permanente) con el señor Gustavo Petro. La respuesta fue dulce, sincronizada y por supuesto respetuosa; sin embargo, siempre hay un “pero”, eso recibirá de parte del exalcalde de Bogotá, pues que preparen las apuestas que uno de los dos estará en la segunda vuelta electoral.

Pues como dicen aquí “amanecerá y veremos”, pero antes del amanecer está el ocaso y con anticipación al alba está tu mera e independiente decisión. Si votas (no por las 50 barritas, eso jamás), que tu elección no se vaya al tacho.

