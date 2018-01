Carlos Antonio Vélez tiene razón: El problema de la selección es Pékerman

José Pékerman no tiene margen de error: debe llegar como mínimo a los Cuartos de Final. El combo que tiene es mucho mejor que el de hace cuatro años. James en Brasil tenía 22 años y ni siquiera era titular en Mónaco, equipo donde jugaba. Ahora viene de ser el volante con más goles y asistencias del Real Madrid durante tres temporadas consecutivas y es figura indudable del Bayern. Cuadrado jugaba en la Fiorentina. Tenía 25 años. Hoy es cuatro años más sabio y es titular de la Juventus. A ese mundial Falcao no pudo llegar por su rotura de ligamentos. Ahora seguro que va a estar y tiene la fortaleza mental de los grandes: se recuperó definitivamente de una lesión que suele acabarles la carrera a los futbolistas. A eso hay que sumarle que los defensas centrales son excepcionales, tal vez los mejores de la historia. Davinson Sánchez, líder de la retaguardia del Tottenham y Yerry Mina, la apuesta a futuro que acaba de comprar el todopoderoso Barcelona.

No es justo que con esa nómina de lujo no hayamos podido clasificar más holgados y no hasta la última fecha. No puede ser que juguemos tan mal con esos cracks. Uruguay, segundo de suramerica, con todo Suarez y Cavani no tiene los nombres que poseemos nosotros. El problema es de técnico y en eso el periodista Carlos Antonio Vélez tiene razón. Pobre Carlos Antonio, tanto palo que le hemos dado en redes, pero si, es que este es mucho combo para conformarse con tan poquito. No se le nota trabajo al equipo en lo más mínimo. La relación parece estar desgastada y los directivos y algunos jugadores no soportan ni se explican la presencia de Pascual Lezcano en el camerino. Da un poquito de envidia Chile que se llevó un técnico trabajador, con variantes, como es Reinaldo Rueda.

Lo peor es que ya nos fuimos así. No quedan sino cuatro partidos antes del primer partido en Rusia. Ya no se puede poner a inventar. Lástima, porque por su tozudez de seguir convocando a Abel Aguilar, quien ni siquiera es titular del Deportivo Cali, no le ha dado los minutos suficientes a Mateus Uribe y sobre todo a Wilmar Barrios, ídolos del América mexicano y del Boca Juniors respectivamente. Ya nos fuimos así, con los Estefan Medina de siempre. Que pereza. Carlos Antonio, sigue informando de la misma manera que siempre. No le pares bolas a los que te odian en redes. Sigue criticando a Pékerman quien a triunfado en Colombia por los muchachos que convoca y no por su trabajo ni por su táctica.

