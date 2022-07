Lo dejó como un vil mentiroso: Carlos Antonio Vélez revela el verdadero dineral que ganó Gio Moreno

Si bien el jugador no recibía un sueldo mensual, alcanzó a embolsillarse casi mil millones de pesos en premios. ¿Eso de que jugó gratis era pura pataleta?

En los últimos días, la novela entre Giovanni Moreno y los directivos de Atlético Nacional está más caliente que nunca. Después de que se confirmara su salida del equipo paisa, el mediocampista no ha hecho sino sacar a la luz temas concernientes al interior del club, como que Nacional no es un equipo de fútbol sino una empresa que censura a sus jugadores, o que mientras estuvo en la plantilla no fue un gasto para los Ardila Lulle. Aseveraciones muy serias.

Sin embargo, a todas estas declaraciones ha salido Carlos Antonio Vélez a defender a los directivos de Nacional, y con información en mano ha dejado como un mentiroso al exjugador verdolaga. Según el periodista, eso de que Gio moreno no recibió un peso por parte del equipo es falso, ya que si bien no recibía un pago mensual, por el tema de objetivos conseguidos y premios, sí recibió un buen dinero.

“Él está diciendo que no ganaba nada en sueldo, pero si bien no se lo pagaban mensualmente sí le daban bonos muy grandes, entre 150.000 y 200.000 dólares que se ganó por el título” fueron las palabras del comunicador en su canal de Youtube.

Así las cosas, Gio no "jugó gratis para Nacional" como él lo mencionó. Al final se embolsilló 907 millones de pesos por haber quedado campeón con los verdolagas en el primer semestre del 2022. Una tremenda recompensa monetaria.

