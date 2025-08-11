 Caricatura: Primera línea de defensa
Nota ciudadana

Caricatura: Primera línea de defensa

Ante la amenaza de Trump de deponer a Maduro, Petro ya tiene clara su estrategia defensiva

Por: Oparrot
agosto 11, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Caricatura: Primera línea de defensa

Anuncios.

También le puede interesar:

Muerto Miguel Uribe se agudiza la crisis electoral del Centro Democrático
Compártelo
Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Nota Ciudadana
Muerto Miguel Uribe se agudiza la crisis electoral del Centro Democrático

Muerto Miguel Uribe se agudiza la crisis electoral del Centro Democrático

Nota Ciudadana
El techo que se cae a pedazos y la batalla por salvar la capilla histórica de La Ceja, Antioquia

El techo que se cae a pedazos y la batalla por salvar la capilla histórica de La Ceja, Antioquia

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus