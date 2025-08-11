Nota ciudadana Caricatura: Primera línea de defensa Ante la amenaza de Trump de deponer a Maduro, Petro ya tiene clara su estrategia defensiva Por: Oparrot | agosto 11, 2025 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. Anuncios. También le puede interesar: Anuncios. Muerto Miguel Uribe se agudiza la crisis electoral del Centro Democrático Compártelo Etiquetas: Donald Trump, Gustavo Petro, Nicolás Maduro 0