Nota ciudadana Caricatura: Presentación de candidatos Ya se perfila una amplia nómina de precandidatos presidenciales: independientes, coaliciones y partidos tradicionales y de izquierda luchan por representación Por: Eduard López | agosto 26, 2025