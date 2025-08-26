 Caricatura: Presentación de candidatos
Nota ciudadana

Caricatura: Presentación de candidatos

Ya se perfila una amplia nómina de precandidatos presidenciales: independientes, coaliciones y partidos tradicionales y de izquierda luchan por representación

Por: Eduard López
agosto 26, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Caricatura: Presentación de candidatos

También le puede interesar:

Anuncios.

La maldición que persigue a los Turbay se podría revertir si el papá de Miguel llega a la presidencia
Compártelo
Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Nota Ciudadana
La precandidatura de Cepeda deja a la derecha agonizando para las elecciones del 2026

La precandidatura de Cepeda deja a la derecha agonizando para las elecciones del 2026

Nota Ciudadana
La nueva marulla de Álvaro Uribe con la que busca dilatar el fallo judicial en su contra

La nueva marulla de Álvaro Uribe con la que busca dilatar el fallo judicial en su contra

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus