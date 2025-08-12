Nota ciudadana Caricatura: Precandidato derrotado antes de las elecciones La muerte de Miguel Uribe tiene conmocionado al país; un par de disparos apagó su voz y dejó en el aire el eco de lo que pudo ser y ya no será Por: Eduard López | agosto 12, 2025 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. Anuncios. También le puede interesar: Anuncios. No toda muerte merece falsos elogios: La otra cara de Miguel Uribe Turbay Compártelo Etiquetas: caricatura, Fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, Muerte de Miguel Uribe Turbay 0