La Reforma Tributaria es una REALIDAD. Los que más tienen, más tendrán que pagar ¿no les parece justo? NO es cierto que esta reforma sea contra el pueblo, no genera desempleo y no empobrece. ¡No se dejen engañar, #LasCosasVan bien! pic.twitter.com/WPq8nBDJkG

— Sandra Ramírez (@SandraComunes) November 8, 2022