Caricatura: Lo único que levanta la campaña de Fajardo y Claudia López son las encuestas que ellos mismos compran

Cuando las encuestas no reflejan la realidad, siempre aparece el "tónico" que infla favorabilidades, revive candidaturas y maquilla el desgaste político

Por: Oparrot | enero 25, 2026