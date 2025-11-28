Caricatura: Líderes de izquierda, vida de monarcas

Verónica Alcocer enfrenta señalamientos por presunto lujo en Europa: compras exclusivas, vida social con millonarios y presencia en clubes de Estocolmo

Por: Eduard López |

noviembre 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.