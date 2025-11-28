Nota ciudadana

Caricatura: Líderes de izquierda, vida de monarcas

Verónica Alcocer enfrenta señalamientos por presunto lujo en Europa: compras exclusivas, vida social con millonarios y presencia en clubes de Estocolmo

Por: Eduard López
noviembre 28, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Caricatura: Líderes de izquierda, vida de monarcas

También le puede interesar:

El desgaste de una derecha que solo se dedica a perseguir en vez de proponer
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , , ,
0
Nota Ciudadana
El desgaste de una derecha que solo se dedica a perseguir en vez de proponer

El desgaste de una derecha que solo se dedica a perseguir en vez de proponer

Nota Ciudadana
La subida de impuestos que planea Mamdani podría ahuyentar a las empresas de Nueva York

La subida de impuestos que planea Mamdani podría ahuyentar a las empresas de Nueva York

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus