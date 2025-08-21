Caricatura: El velorio que resultó siendo estrategia de campaña

La caricatura denuncia a través de la sátira un posible uso cónico y estratégico del luto colectivo, transformándolo en campaña electoral en lugar de un duelo

Por: Fabián Botello |

agosto 21, 2025

