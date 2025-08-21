Nota ciudadana Caricatura: El velorio que resultó siendo estrategia de campaña La caricatura denuncia a través de la sátira un posible uso cónico y estratégico del luto colectivo, transformándolo en campaña electoral en lugar de un duelo Por: Fabián Botello | agosto 21, 2025 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. Anuncios. También le puede interesar: Anuncios. Procuraduría y Presidencia chocan con MinCiencias por trabas en inversión de regalías Compártelo Etiquetas: Asesinato de Miguel Uribe, Miguel Uribe, Velorio de Miguel Uribe 0