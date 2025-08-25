Caricatura: Aspiraciones de Maduro

Maduro gobierna entre represión y hambre: inflación galopante, apagones, sanciones y movilización de milicias mientras busca apoyo en Rusia y China

Por: Camilo Valencia |

agosto 25, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.