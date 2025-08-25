 Caricatura: Aspiraciones de Maduro
Nota ciudadana

Maduro gobierna entre represión y hambre: inflación galopante, apagones, sanciones y movilización de milicias mientras busca apoyo en Rusia y China

Por: Camilo Valencia
agosto 25, 2025
