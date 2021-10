Caprichosa e insoportable: a Viña Machado se le subió la fama a la cabeza

.Publicidad.

Carla Giraldo y Frank Martínez fueron los merecedores de los dos primeros cupos entre los finalistas de MaasterChef Celebrity, pero fue Viña Machado la que se convirtió en tendencia por su más reciente capricho contra Gregorio Pernía.

#MasterChefCelebritycolombia @vinamachado Recuérdelo Viña rapiña el peor plato de ayer fue el suyo 😁😁 de verdad pregunta por qué Gregorio no le habla? pic.twitter.com/iu65I0dP1p — Claudia Teresa Muril (@teresa_muril) October 25, 2021

-Publicidad.-

En el último reto, cada concursante ingresaba a la cocina en diferentes momentos: Viña fue la primera por lo que no tuvo tiempo de pensar su receta como lo tuvieron los demás. Gregorio Pernía fue el segundo en entrar a cocinar, y sin decir una palabra inició su preparación que faltando minutos para terminarla se le complicó. “Tu energía no me aporta nada en la cocina” dijo la protagonista de Enfermeras, solo porque Pernía no le dirigió la palabra.

A ver Viña, de verdad esperas que después de hablar así de Gregorio, tildarlo de tramposo, hablador, conveniente y criticarlo con Carla hasta por respirar… te trate como esperas que te trate? Madura no eres el ombligo de nadie #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/KO5vey5ffN — Paula (@paulassamper) October 25, 2021

Publicidad.

“Yo iba por muy buen camino y cuando entró Gregorio fue como si me arropara una nube negra y era como pelando con ese sentimiento todo el tiempo, no me habló en toda la cocina cero me colaboró su energía en la estación” dijo Machado. Y aunque muchos televidentes tildaron de grosero al actor, fueron más los que lo defendieron y no bajaron de berrinchuda a la samaria. Incluso muchos recordaron en redes lo polémica que es la actriz y otras discusiones que también protagonizó con Gregorio donde hasta lo hizo llorar.

Viña es un hp fastidio, ridícula, entonces ahora le entro la sentimental y quiere que Grego le rinda pleitecia cuando ella denigra a todos los concursantes que no son de sus afectos, Gas de vieja #ViñaMachado #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/pTTg8CHPe4 — Lizth M❤ (@ginna_moreno26) October 25, 2021

Viña refunfuña de Gregorio, lo ignora y no tiene ni cinco de empatía con él pero ahora está sentida porque la ignora… quien es la Vipolar? #MasterchefColombia — Claudia Cris (@ClaudiaRuiz285) October 25, 2021

Vea también: