Cansada de que le cierren su cuenta, Yina Calderón promete cambiar... pero de red social

Yina Calderón siempre da de qué hablar. Ahora reaparece con una mala noticia: después de abrir una quinta cuenta de Instagram para publicar sus videos y fotos, su cuenta fue cerrada otra vez. La influencer en principio se lo tomó mal, y quién no, cinco intentos de dar gusto a sus seguidores con sus publicaciones atravidas y de nuevo: cerrada la cuenta.

Incluso salió un video en el que decía que le dio tan duro perder su cuenta que se había entregado al alcohol.

“La verdad sí estamos tomando, estamos tomando. ¿Desde cuándo, desde ayer? Desde anoche, me fui para un bar en Bogotá, porque me dio superduro el cierre de la cuenta, pero yo no soy una mujer chillona, chillar jamás, prefiero que me vean sayayín”, fueron las palabras de Calderón, recalcando que aunque no iba a llorar, sí se veía muy afectada.

Pero como el ave fénix, ayer compartió un nuevo video en la cuenta oficial de Rechismes diciendo que no se daba por vencida, que iba a cambiar... pero de red social. Cansada de que Instagram prohiba sus contenidos, migra a Twitter, donde, según ella, va a poder expresarse libremente y como ella es:

Sus seguidores andan ansiosos por saber qué tipo de contenido subirá a la red del pájaro azul. Amanecerá y veremos.