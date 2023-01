Camuflado en el Pacto, un amigo del exsenador corrupto Eduardo Pulgar quiere ser alcalde de Soledad

.Publicidad.

El concejal Jairo Samper Rojas quiere dar el salto a la alcaldía de Soledad y desde hace unos meses aprovechó su cercanía con la senadora Marta Peralta quien es presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) que le dio el aval para llegar al Concejo y fue puente para sus acercamientos con el Pacto Histórico.

Desde Soledad, Jairo Sampe apoyó en primera y segunda vuelta a Petro, fue tal su compromiso que con el ministro del interior, Alfonso Prada, y el senador Roy Barreras en primera línea apoyó públicamente al Pacto Histórico lo que le dio un pase libre para asistir a la posesión del Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar donde agradeció por la invitación a la senadora Peralta y al diputado Nicolás Petro, hijo del presidente.

-Publicidad.-

Jairo Samper no siempre perteneció a las toldas del petrismo, su gran aliado ha sido el exsenador Eduardo Pulgar, condenado por sobornar a un juez de Barranquilla con $200 millones para beneficiar a un amigo suyo y aliado -ex cónsul honorario de Colombia en Polonia Luis Fernando Acosta Osio- en un juicio de sucesión. Estar en la cárcel no ha sido impedimento para no seguir mandando en Soledad donde el alcalde es Rodolfo Ucrós Rosales, primo de la esposa de Pulgar. A la lista de respaldo se suma el exsenador Laureano Acuña, más conocido como El Gato Volador, quien nombró en su UTL a Adriana de la Cruz Vergara -esposa de Samper- durante su paso por el Congreso.

Le podría interesar: El discreto magistrado colombiano premiado en Washington por su cruzada contra la corrupción