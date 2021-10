Calzones levantacola: el nuevo emprendimiento de Epa Colombia

.Publicidad.

“Estoy vendiendo calzones levantacola, estoy vendiendo gomitas, planchas, secadores, keratinas. Si no me compran keratinas, pues van a necesitar los calzones, pero yo te tengo de todo mi amor” confesó Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en su cuenta de Instagram.

Con emoción, la empresaria contó que completa tres años de estar utilizando los calzones que ahora lanza en su marca. Según su testimonio, no tienen relleno o espuma, y vienen para todas las tallas a la venta. Esto se da luego de haber protagonizado una escena desde un helicóptero, donde lanzó fajos de billetes a muchos ciudadanos.

“¿Sabes cuantas personas me han criticado y robado? ¿Sabes cuántas personas recogieron el dinero? Voy a segur ayudando yo nací para ser una mujer exitosa. No quiero que me juzgues ni me critiques porque mi dinero es 100% legal, pago impuestos porque no evado. O eres blanco o negro jamás gris, 100% declaradora de renta” continuó Epa Colombia después de que muchos de sus seguidores dudaran del éxito de su empresa y procedencia del dinero.

