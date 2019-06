Caliban: la producción colombiana que se luchó su estreno en cines

Así no parezca, las redes sociales se han convertido en un gran puente para llegar a públicos, y no, no hablo únicamente de los famosos youtubers, hablo de directores que le apuestan al cine y las redes sociales se han convertido en una de las principales formas de hacer ruido e invitar. Esto también se debe a que los jóvenes son quienes consumen activamente las redes sociales, le sacan provecho y construyen todo un público exigente pero que sigue pidiendo contenido fresco y que los haga sentir conectados con la pantalla. Caliban es esta apuesta.

El director colombiano David Bohórquez se graduó de diseño gráfico en Lasalle College, y en el año 2011 empezó sus estudios de dirección cinematográfica en la Escuela de Cine de Nueva York, mientras ejercía toda su práctica profesional en la compañía Black Smith Studios. Con tan solo 23 años, Bohórquez ha logrado dirigir videos musicales de Juan Luis Guerra, Sebastián Yatra, Monsieur Periné, Andrés Cabas y un documental de Radamel Falcao García. Dirigió su primera película en el año 2014, titulada Demental, que fue una gran apuesta de dirección colombiana, pero también logró posicionarse en redes y llamar a un público dispuesto y lleno de energía para darle la bienvenida.

La trama de suspenso, producida por Katherine Díaz, llegará a las salas de cine el 13 de junio el 2019. Tuvo varias trabas para ser estrenada en las salas del país, pero tuvo la oportunidad de ir a Cannes en el Maché Du Film y ser comprada en 5 países. Una de las grandes apuestas de la cinta era su exportación, es por eso que a pesar de que tiene en su mayoría actores hispanohablantes, está hablada en inglés, Díaz aseguró en una entrevista a W radio que “gran parte del elenco y la producción es colombiana. Pensamos producir una obra cinematográfica en el país que pudiera llegar a diferentes mercados”.

La premier fue el pasado 11 de junio en la sala VIP de Cinépolis, en el centro comercial Plaza Claro, y el elenco participó y recibió a todos los invitados a esta gala de entretenimiento.