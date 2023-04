Por: John Jairo León Muñoz |

abril 17, 2023

Cali es no andar nunca solo porque: Babalú conmigo anda

Cali es escuchar esa voz que te dice: Agáchate que te están tirando

Cali es una canción aún por escribirle a Piper Pimienta y Junior Jein: Agúzate que te están velando

Cali es Che che colé, que bueno e´

Cali es un guaguancó raro: es beber en la copa del aurora y emborracharse de amor

Cali es una pinta bien chimbita como la de Jovita para irse pa´ La Topa Tolondra, oís

Cali no es pa´estar confiao, porque si así lo fuera uno no tendría que estar mosca por donde fuera, ni estar aleta porque sino pailas

Cali es un lenguaje, a veces de mero guabaloso y de mero firififi

Cali es no creerse ni muy muy, ni muy tan tan

Cali es no dejarse pintar pajaritos en el aire

Cali es enchusparse pa´ echarse un buen motoso

En Cali no se supo a tiempo, que Perico era sordo y por eso no se paró el tren

En Cali Ana Milé tiene que cuidarse, por que el niño no tendrá la culpa que su padre no cumpla

Si Cali fuera gris no se necesitaría la reiteración de ese: Mirá ve. ni ese Oí mirá.

Cali son tardes extravagantes color chontaduro y miel

Cali es colorín colorao, hay que zafarse de la silla y saberse ir de la fietsa o se queda uno pegao

Cali es un zaperoco donde cada quien arma su alboroto para buscar escondederos a peso

Cali es decir una mentira por conservar un amor

Cali son las rutas de bus: Verde Plateada, Amarillo Crema, Papagayo, Verde Bretaña

Cali sí podría ser gris por esas otras rutas de bus: Gris Plateada y Gris San Fernando

Cali son los ojos que sangran por protestar

Cali son las manos de la Guardia Indígena marcadas por empuñar bastones por la paz

Cali es un pulmón joven que grita igualdad

Cali es la mano que empuña la palabra: Resiste

Cali es ese baile que con los pies escribe: Movimiento

Cali es un arco iris llamado Siloé

Cali es un volcán activo llamado Agua Blanca

Cali no es ése, sin materia gris, que dispara para dejarnos los ojos -color sangre- y va montado en una Toyota Blanca.