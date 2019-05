Calculadora o ábaco para Macías

Toda esta semana la hemos gastado en seguir el destino del Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Una, dos y tres veces se ha reunido el Senado para votar las seis objeciones que presentó el presidente Duque y hasta el miércoles, que escribí esta columna, todavía no se sabía el resultado de las mismas.

Pero no es que no haya habido votación, porque la hubo, solo que el resultado no fue contundente y dejó espacio para la duda. La oposición a las objeciones del gobierno asegura que los 47 votos obtenidos, son mayoría calificada (mitad más uno) si el quorum es de 106 senadores. El gobierno, representado por Ernesto Macías, un bachiller bastante avezado en marrullerías en la presidencia del Senado, asegura en cambio que el quorum es de 108 y en tal caso para que ganara la oposición debería obtener 48 votos.

Se ha echado mano a todo tipo de acciones dilatorias, sin que esto beneficie a nadie, ni al gobierno, ni a las víctimas, ni a quienes se han acogido a la JEP, ni mucho menos a Duque que ve desperdiciar días fundamentales para sus proyectos prioritarios, que se están quedando sin tiempo. Todo por el empecinamiento en imponer, como sea, unos cambios a esta jurisdicción.

Ya aparecerán los analistas expertos en temas legislativos para aclarar si el quorum es de 108 o 106 senadores, pero lo claro es que la oposición ganó, porque 47 votos son muchos más que 34. Este resultado muestra dos cosas claras. Primero, que las objeciones ya están hundidas pues a la negativa en Cámara, con una estruendosa votación en contra, se suma la de Senado. Segundo, que el único camino que le queda al gobierno es dilatar de manera absurda la sanción presidencial porque ya no va a ganar, así a última hora Álvaro Uribe llame a un acuerdo político salido como de un sombrero de mago.

Se sabe que, si llegara mediante mermelada a torcerse de miércoles a jueves los resultados para que se aprobaran las objeciones, cosa muy poco probable pues tendría que voltear 14 senadores, esos resultados contradictorios entre Senado y Cámara llevarían, de todas maneras, a hundir la propuesta del presidente Duque. Si se respetan los resultados, 47 versus 34, también se hunden las objeciones. Es decir, se llega al mismo llanito por un camino o por otro. Por eso lo que intenta el sector oficialista es un resultado improbable frente a una derrota anunciada. Empecinarse en ese camino es ceguera política, producto de una obstinación de origen uribista.

Las cuentas no le salen a Macías y mucho menos a Duque que intentó con buena intención gobernar sin mermelada. Esta semana se tropezó con un Congreso rebelde que lo tiene acorralado, y dónde las bocas hambrientas de grupos políticos como el de los Char, ya pegaron el primer mordisco a las canonjías del gobierno al conseguir el nombramiento de su candidato en la Junta Directiva de la Corporación Autónoma del Magdalena, al parecer en pago por la ausencia de su senadora Martínez en la votación el día martes. Ya veremos que otros “mordiscos” consiguen los votos veletas de esa lechona tolimense que espera ser repartida desde la silla de Macías.

Lastimosamente los costos que se pagarían son altos, bajar la bandera que Duque erigió altivo de lucha contra la corrupción y la mermelada, posponer peligrosamente la agenda legislativa, quedar preso el gobierno de un Congreso hambreado en vísperas de las elecciones territoriales y mantener en vilo la suerte de la JEP. Macías, el CD y Uribe le estarían cargando un costo muy alto a las espaldas de este gobierno ya bastante desprestigiado.

En cambio, si la sensatez se recupera y Duque acepta republicanamente la derrota de una propuesta absurda, tendríamos todo eso resuelto en pocas horas, con lo que ganaría el País.

