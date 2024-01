Calamidad pública en Cauca y Nariño

Por: Pablo Emilio Obando A. |

enero 15, 2024

Hace un año que colapsó un tramo de la carretera entre Pasto y Cauca. En Rosas, sector de El Chontaduro, cae parte de una montaña taponando la precaria vía y condenando a Nariño a una crisis general. Varios gremios anuncian pérdidas incalculables y anuncia cierres de sus agencias en Nariño. Se genera una oleada alcista en los productos de la canasta familiar y se incrementa el desempleo y la pobreza. Nariño clama la declaratoria de una EMERGENCIA ECONÓMICA que mitigue en algo el rigor de una economía golpeada y en franca agonía.

El gobierno nacional anuncia obras de infraestructura para Nariño. Una vía moderna que una a Nariño con Colombia y la saque de su centenario abandono. Líderes regionales advierten que los dineros no existen en el presupuesto nacional, constituyéndose en letra muerta y en una burla para los nariñenses.

Los dos kilómetros afectados se intervienen por INVIAS y se anuncia que en dos meses este tramo recuperará su transitabilidad. Pasado un año la obra parece no avanzar, se abre y se cierra continuamente afectando el transporte de mercancías y saboteando el turismo y el comercio en general. Empresarios anuncian que debido a esta lamentable situación deben cerrar puertas y ubicar sus negocios en otras latitudes.

No se declara una EMERGENCIA ECONÓMICA PARA NARIÑO, NO se recupera la vía afectada, NO se brindan ayudas económicas y los constantes alivios anunciados por el gobierno nunca llegan . Campesinos y trabajadores, quedan a la deriva económica y social. Aumenta la pobreza y se hace notoria la angustia social ante el incremento de la delincuencia. Nariño navega a la deriva , sin capitán ni tripulación. Se impone la desesperanza.

Hoy nos amenaza nuevamente la naturaleza y quizá sea cuestión de horas o días para que otro tramo vial en Cauca se vea afectado por efectos de un invierno cruel y despiadado y de una dirigencia indiferente y pasmosamente indolente. Nuestros congresistas, de la línea oficial o gobiernista, se disputan cargos, entidades y cuotas burocráticas. Callan en el congreso sometiendo a Nariño y su gente a una agonía lenta y cruel.

El primer renglón de nuestra economía se siente en la carencia de combustibles, que como una condena permanente nos deben despachar desde Yumbo, Valle , desde que nos robaron al pueblo de Nariño la GRAN REFINERÍA DE OCCIDENTE. Pero que ante el cierre de las vías se hace imposible su transporte y comercialización. Una poma de cinco galones se vende ilegalmente por doscientos mil pesos golpeando la economía del departamento.

Lo curioso y censurable es que Nariño tiene petróleo y por su geografía pasa sinuosamente EL nOLEODUCTO TRANSANDINO que nos despoja de una riqueza natural sin que nada beneficie a su gente.

*La aparición de nuevas grietas y hundimientos sobre la vía Panamericana, sobre el tramo que queda en la vereda Portachuelo, en el municipio de Rosas, en el centro de Cauca, obligaron a la alcaldía municipal a declarar la calamidad pública*.

Podemos los nariñenses Exigir una MEGA REFINERÍA o una MICRO REFINERÍA en cualquiera de los puntos por donde corre este oleoducto. Puede ser en Tumaco, en Monopamba en Puerres o un punto que permita y facilite la distribución del combustible. Hoy la tecnología lo permite, únicamente se requiere la fortaleza y voluntad de un pueblo acompañado de la fortaleza y dignidad de sus dirigentes.

No podemos condenamos por mano propia. Ayer permitimos que nos quiten LA GRAN REFINERÍA DE OCCIDENTE, que pudo significar progreso y bienestar para Nariño. Ante la eventualidad de la naturaleza y el desconcierto de nuestros dirigentes clamamos por una MICRO REFINERÍA en Nariño que nos permita afrontar los embistes de un crudo invierno y el consecuente taponamiento de la vía.

No más engaños del gobierno nacional, ni más silencios de nuestra dirigencia avergonzada y arrodillada ante las dadivas de un centralismo asfixiante e indolente.