Caicedo se mete en el rifirrafe entre Trump y Petro por los bombardeos en el Caribe

Por: Bryan Camargo Olier |

diciembre 01, 2025

“Avanza una grave amenaza contra la soberanía de Venezuela y Colombia. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende autorizar el bombardeo de aeronaves bajo el pretexto de la ‘lucha antidrogas’”: con esa contundente advertencia emitida desde sus redes sociales se refirió el precandidato presidencial de la izquierda colombiana, Carlos Caicedo, al rifirrafe internacional que vienen sosteniendo los presidentes progresistas Nicolás Maduro y Gustavo Petro contra el jefe del Estado norteamericano, quien hace pocas horas anunció la intervención militar de su país sobre el cielo venezolano, en su aparente guerra frente al narcotráfico en el Caribe.

Una medida que fue catalogada como “arbitraria e ilegal” por parte del presidente Petro, mientras que el gobierno de Venezuela la calificó como una “amenaza colonialista”, teniendo en cuenta que Trump anunció el cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, lo que al parecer también afectaría al territorio y a la economía colombiana. Por ello, Caicedo se sumó a la lucha del Ejecutivo nacional, a la que él llamó: “La defensa de la soberanía y la democracia de los países latinoamericanos”.

De acuerdo con Caicedo, la actitud de Trump representa una verdadera amenaza para los connacionales, teniendo en cuenta que en septiembre del presente año un pescador samario, identificado como Alejandro Carranza, murió tras ser bombardeado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la cual lo habría confundido con un traficante de drogas cuando este emprendía su faena a bordo de su lancha, en los límites marítimos entre Colombia y Venezuela.

“No es la primera vez: ya antes una lancha donde se movilizaba un pescador samario fue atacada sin pruebas, amparados solo en un discurso que criminaliza a nuestros pueblos. Estas acciones unilaterales violan el derecho internacional y tratan a nuestras naciones como si fueran territorios subordinados”, señaló Caicedo.

Precisamente, la muerte del pescador samario fue dada a conocer por Petro el pasado 18 de octubre, fecha en la que también le exigió explicaciones a Trump, quien le respondió al país con la disminución de ayudas y el incremento de aranceles, además de la inclusión del gobernante colombiano en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como la “Lista Clinton”.

Semanas antes, Petro le había ‘plantado cara’ a su homólogo estadounidense en pleno territorio norteamericano, cuando desde las calles de Nueva York convocó a la comunidad internacional para hacerle frente a la avanzada militar de Trump en el Caribe. La intervención de Petro se dio en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en la llamada “Capital del Mundo”.

Por lo que Caicedo respaldó la postura del presidente de Colombia, manifestando que “la seguridad hemisférica no puede construirse a punta de amenazas ni de intervenciones disfrazadas que violan nuestra soberanía”, teniendo en cuenta que uno de los contraataques de Trump a Petro también terminó en la suspensión de la visa ‘gringa’ al titular del poder administrativo colombiano, justo después de la Asamblea de la ONU.

Hasta el momento, las páginas de esta historia —que involucran al narcotráfico, enfrentan a la diplomacia de América Latina con la de los Estados Unidos y que algunos argumentan “se trata de una excusa más en la busca del petróleo de Venezuela por parte de Trump”— tienen en Petro al redactor de un nuevo episodio que se escribe desde su cuenta de X, en la que convocó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a “reunirse de inmediato”, al considerar que “no hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino (Venezuela)”.

“El Senado de los Estados Unidos no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe deben decirlo sin temor. Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo”, agregó Petro.

Finalmente, el presidente de la República volvió a dirigirse a Trump, a quien le solicitó “retornar al respeto del orden jurídico internacional”, mientras que en un siguiente párrafo le pidió a la Unión Europea “la normalización de los vuelos a Venezuela o multar a las empresas que no lo hagan”.

