Cada vez caen más bajo: la nueva jugadita de los "influencers"

En el momento en el que se podía pensar que era completamente imposible que los influencers cayeran más bajo en su afán de llamar la atención y ser seguidos por millones de individuos, ha aparecido una nueva tendencia que demuestra que al parecer estos grandes líderes de la inteligencia humana y el “emprendedurismo” no dejan de sorprendernos.

Al parecer, los videos golpeándose la cabeza cual simios, arrojándose pintura encima o implantándose senos de mujer ya no generan el mismo impacto en su tan refinada y exigente audiencia; por ello, en su desesperada búsqueda de “contenido de calidad” se han dedicado incansablemente a ser los salvadores de la humanidad, de los desdichados, de los sin hogar, de los animales abandonados y la hambruna, eso sí, sin dejar de compartirle a todos sus seguidores cada noble acción que realizan, debemos tener claro que esto lo hacen sin ningún tipo de interés…

En realidad dichas causas me parecen muy válidas y deberían estar en la línea de trabajo de cualquier ser humano, cuente con muchos recursos económicos o no; pero es evidente en el caso de los influencers, que se ha tomado la desdicha que les rodea, sobre todo en este país, para aumentar su viralidad y, por ende, sus ingresos a costa del dolor de los demás.

No teniendo suficiente ya con los políticos, que se hacen amigos de los más necesitados solo en épocas de elecciones, ahora hay que soportar a estos soberbios especímenes exponiendo la desdicha de todos, mientras cámaras en todos los ángulos les graban recibiendo 50.000 pesos, que para el influencer pueden significar miles de millones solo por su “buena acción”.

Y no, no podemos justificarlos con esos argumentos sin sentido de siempre; “al menos regalan algo”, “dan más que los políticos y el gobierno”, “son excelentes personas ayudando a los demás”… Estos dichos son sin duda los que hacen que estos personajillos se enriquezcan cada día más de cuenta de la estupidez colectiva, no, no lo hacen por caridad, no lo hacen por ayudar, lo hacen porque esta tendencia ha dado resultados en otros países y se quieren lucrar de cuenta de eso.

Sí, está bien promover las buenas acciones y decir “he ayudado a esta causa”, pero el nivel de emotividad y producción que hacen en sus videos solo denota la necesidad que tienen de conmover y hacer que sus videos sean vistos, mientras ellos mismos hacen más y más grande su ego, llenado por los tontos que por ello les denominan “buenas personas”.

No hace falta recurrir a los famosos dichos de Jesucristo o Buda para saber que no hay nada más degradante para un ser humano, que brindar algo a los demás con el fin de hacerse crecer a si mismo, sea en ego o dinero, ¿hasta que punto llegaremos?

“Entonces saldrán las personas a la calle y verán a algún necesitado y dirán: Aw, pobre persona, le daría este billete o este plato de comida, pero se me quedó el celular en la casa, bueno, otro día será…”.

El fenómeno influencer se muestra cada vez más degradante y preocupa, porque al final sus millones de seguidores solo indican que son un reflejo fiel de una sociedad indignante, ególatra, egoísta, atontada y sumisa…