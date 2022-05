Cabecillas del AGC, sin imputación de cargos por matar líder ambiental y patrullero en Santa Elena

Por no dejarse comprar por el Clan del Golfo, el 7 de mayo fueron asesinados Mauricio Valencia y Wilder Alexánder Romo. En su expediente no aparecen estos delitos

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández

mayo 10, 2022

El 7 de mayo de 2021 fueron asesinados por las Autodefensas Gaitanistas el patrullero, Wilder Alexánder Romo Durango, policía de 35 años, y Mauricio Valencia Sánchez, activista ambiental de 44, en la vereda Media Luna del corregimiento Santa Elena, según las autoridades, por no dejarse comprar por parte de esta estructura criminal.

De acuerdo con sus vecinos, quienes prefieren no develar su identidad, Wilder era incorruptible y reconocido en la entidad por su gran compromiso en contra de la delincuencia. Por otra parte, el líder ambiental era el coordinador de Comunicaciones y Administrativo de la Corporación Nuestra Tierra, organización que desarrollaba proyectos de sostenibilidad ambiental, social y de género en la región.

Hacen un operativo en La Sierra contra el Clan del Golfo, con más de 220 uniformados de la Policía, donde Nanys casualmente se logra escapar (quien era el cabecilla de las AGC en el Valle de Aburrá), aunque capturan al de finanzas, entre otros. Posteriormente, lo capturan un mes más tarde cuando salía hacia Santa Fe de Antioquia.

Aunque el general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de seguridad, Gerardo Acevedo, dijeron en una rueda de prensa convocada por la Alcaldía y la fuerza pública que están imputados por los homicidios del policía y del líder ambiental, resulta que en el expediente no aparecen estos delitos.

Los detenidos, dentro de los cuales se encuentra el máximo cabecilla del Valle de Aburrá, alias Nanys, están solicitando preacuerdo, al cual se le imputan varios delitos, como: homicidio por el caso de Miguel Ángel Castellanos, desplazamiento forzado de unas familias, después se presenta el doble homicidio de unos jóvenes que se querían retirar de esta organización y los asesinan, tirándolos en el barrio San Diego.

“En todo este proceso falta el del homicidio del líder ambiental y el del policía, quien era un buen policía y se oponía a la extorsión de esta organización delincuencial. En estos casos no hay capturas, ni han imputado este doble homicidio, por el que no se ha avanzado. Segundo, que el comandante de policía asegura a los medios que los capturaron por estos homicidios, pero no aparece en el expediente. Como Human Rigths International, hicimos una petición al fiscal Barbosa para que nombren una comisión especial, con el objetivo de que esto no quede en la impunidad y se judicialice a los responsables que parece ser las Autodefensas Gaitanistas”, aseguró el abogado Carlos Arcila.

Acerca de la connivencia de los Gaitanistas con la Fuerza Pública no se puede establecer este nexo, aunque el caso en el que asesinan a dos jóvenes en San Diego, denota en la audiencia que fueron asesinados porque un agente de la policía, informó que ellos estaban siendo informantes de la fuerza pública; imputándose este doble homicidio contra alias Nanys.

La Corporación Humanitaria Justicia al Derecho viene representando el caso de 10 víctimas, por eso solicitan que esto no quede en la impunidad y que las autoridades activen a los organismos indicados para hacer la investigación, por lo que les sorprende que no haya avanzado en las pesquisas; aseguran las autoridades que están capturados los cabecillas de las AGC, pero estos no están vinculados al proceso ni se les ha imputado estos cargos.