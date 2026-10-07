- Cabal se baja del uribismo y llega al partido que fundó el fallecido Rodolfo Hernández al que le cambia nombre y logo

De cara a las eleciones regionsles del 2027, la exsenadora del Centro Democrático entra como líder al Partido Republicano con una nueva derecha

María Fernanda Cabal es la primera militante del Partido Republicano que antes se llamaba Liga de Gobernantes Anticorrupción y que nació de la plataforma política de Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la derecha frente a Gustavo Petro en las elecciones de 2022. Ya formalizó su salida del Centro Democrático (CD) del expresidente Álvaro Uribe tras no recibir respuesta a su solicitud de escisión de la colectividad.

Cabal terminó distanciada del partido uribista luego del proceso interno que definió a Paloma Valencia como candidata presidencial en las pasadas elecciones. Ella ha manifestado púbicamente que nunca estuvo en el corazón de Uribe, quien siempre prefirió a Paloma Valencia y que nuca reconoció que fue la congresista más votada en la historia electoral del Congreso colombiano, gracias lo cual el CD obtuvo dos curules más.

Permaneció 13 años en el CD, desde la fundación hasta de octubre de 2025 y con ese partido fue senadora 8 años. Su talante aguerrido y frentero la consolidó como una política de derecha con peso en el escenario nacional.

La despedida de Uribe: “Siempre respeto”

El expresidente Álvaro Uribe, le envió un corto mensaje de despedida que compartió en su cuenta de X : “Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”

Cambios de nombre e imagen del partido de Hernández

Uno de los motivos detrás del cambio de nombre e imagen de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción es adoptar una posición abiertamente alineada con las nuevas corrientes de la derecha internacional. La propuesta política del partido estará enmarcada en principios como la defensa de la libertad, la vida, la propiedad privada y la promoción de un Estado eficiente.

Lanzado en Bucaramanga como Partido Republicano, es la denominación en español del Republican Party de Estados Unidos, una de las dos principales fuerzas políticas de ese país y la casa política del presidente Donald Trump, al que abiertamente a admirado la excongresista.

Cabal también se ha declarado cercana a Vox, partido de ultraderecha español liderado por Santiago Abascal que busca internacionalizar el “iberamericanismo” como eje ideológico. Con Abascal ha estado en Madrid en encuentros políticos y foros internacionales de la derecha como la Cumbre de Madrid 2021-2022 organizada por Vox, donde con Abascal y otros líderes de la ultraderecha europea y latinoamericana, discutieron la creación de una red internacional de partidos conservadores.

La Liga de Gobernantes Anticorrupción, fundada alrededor de la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández en 2022, cambió oficialmente a Partido Republicano en octubre de 2026. El Consejo Nacional Electoral aprobó el nuevo nombre, logo y colores. Su símbolo es un águila dorada sobre fondo azul oscuro.

Partido Republicano en las lecciones regionales 2027

Cabal entra a disputar las elecciones regionales de 2027 y proyectarse hacia las presidenciales de 2030. Ya se viene la madre de todas las batallas políticas. En octubre de 2027 Colombia elige 32 gobernadores, más de 1.100 alcaldes, diputados y concejales para el periodo 2028-2031. Lo que pase ahí va a definir el mapa político para las presidenciales de 2030.

Por eso empezará por recorrer el país para buscar candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Su objetivo es capitalizar lo que definió como un giro hacia una nueva derecha, que da un espectro más amplio a la propuesta lanzada en Bucaramanga. Uno de los primeros militantes de que se adhirieron es el del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, pero quien está jurídicamente inhabilitado ya que podría incurrir en doble militancia y perder su curul, porque sigue perteneciendo a la Alianza Verde.

Lo que políticamente está haciendo María Fernanda Cabal no es la construcción de un partido propio para dentro de un año participar en elecciones regionales, se cree que es un proyecto de más largo alcance, capaz de definir la conformación de mayorías parlamentarias o coaliciones de gobierno dentro de la derecha.

Con De la Espriella el acercamiento siguió al distanciamiento entre lo que ella llamó " chismes"

En este sentido, será una plataforma lo suficientemente amplia para atraer a dirigentes y votantes sin espacio en las colectividades tradicionales, pero alineados con los postulados de seguridad, mercado, y la inspiración de Donald Trump.

Desde esa perspectiva, el principal pulso político de Cabal no estaría necesariamente contra la izquierda, sino también con las distintas corrientes de la propia derecha, especialmente las que hoy representan Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: María Fernanda es más cabal de lo que muchos creen

Anuncios.

Anuncios..