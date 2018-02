Buenos Aires, Cauca: amenazas, destierro y asesinato de líderes

Acontecimientos de criminalidad se extienden en los municipios del norte del Cauca. Actualmente, entre los municipios de Buenos aires y Suárez del departamento se han cometido 11 asesinatos de líderes entre el año de 2017 y comienzos del 2018 [1]. Asesinatos realizados de manera sistemática bajo disparos, en algunos casos mediáticamente informados a la opinión pública por motivos de supuestos robos y líos personales, es decir, toda una nueva matriz mediática sobre nuevos patronos comunes pero que tiene un significado de asesinatos hacia líderes comprometidos con la comunidad y los diversos problemas que se derivan en el territorio. Ningún medio de información expresa sobre la personalidad, compromiso ético y responsabilidad moral que tienen estos líderes ante su comunidad. Estos líderes son ciudadanos de bien, trabajadores, luchando por las diversas afectaciones de su comunidad y el territorio. Su naturaleza es la honestidad, son solidarios, de gran bondad con sus coterráneos. Así mismo, señor lector debería preguntarse: ¿quién los asesina?, ¿dónde está el origen de tan execrables crímenes?

Estos acontecimientos desde el 2016 van más allá de una preocupación cuántica, que en sí debe ser cuestionada, no hay que banalizar el mal. En estos territorios está ocurriendo lo inimaginable, no es un tema de una guerrilla desmovilizada como culpable, en donde algunos periodistas en diversos medios de información atizan el odio público de manera irracional, generando confusión bajo títulos mesiánicos y de efectos estigmatizantes originando un profundo odio social, interracial y político. En Colombia se ha ampliado la violación de derechos humanos de manera diversa hacia otros contextos territoriales y de la población. Actualmente, el conflicto de violencia se extiende bajo un brazo armado tenebroso, criminal que hace parte del modelo de exterminio en medio de un acuerdo de paz. Esta “paz mesquines”, como diría en francés “trivial y empobrecida” por alfiles del estado que como vástagos de plátano se han puesto al servicio de la oligarquía rancia y grupos económicos de extensa tradición local y emergentes.

Publicidad

Hoy Colombia sigue postrada, vive un sueño idílico, sus ciudadanos se congracian con el “Pater Family” que necesitan para verse reflejados con poder autoritario en su historia individual. Hace falta el orden bajo el autoritarismo, firmeza, mano dura dirán algunos, con menosprecio hacia la vida. La vida debe prevalecer ante cualquier régimen o sistema democrático. No hay que confundirse tanto. Colombia en una eterna aburrición no logra salir del sueño del siglo XX, postrada, lenta, raquítica con una sociedad que repite como loro lo que ve y escucha, ajenos a un sentido histórico más racional: no hay un espíritu nuevo, definitivamente una sociedad que no mira más allá de la punta de la nariz está condenada a vivir raquítica en su naturaleza misma.

Este modelito que hoy acontece en Colombia se extiende hacia los municipios de Buenos aires y Suarez en el norte del Cauca, donde son graduales, multiescalares los grados de violencia que se extienden como río revuelto.

[1] Voz de un líder.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!