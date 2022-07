¿Buen viento para el nuevo gobierno al navegar aguas internacionales?

Por: JOSÉ JOAQUÍN GORI CABRERA |

julio 21, 2022

El presidente electo ha sido parco al abordar temas internacionales. No dejó duda alguna de que la acción internacional del Estado será consonante con el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz. El nombramiento del abogado Álvaro Leyva, a quien nadie le puede negar su vocación por los procesos de paz, es una prueba elocuente.

Es la persona indicada en el momento indicado. La comunidad internacional miraba con muy malos ojos el incumplimiento de los compromisos del Estado y la indiferencia nacional ante el asesinato sistemático de campesinos, desmovilizados y líderes sociales o activistas de derechos humanos.

Señaló también un rumbo y un curso prioritario de acción internacional: el cambio climático. Colombia intentará liderar todos los esfuerzos en la arena internacional para que esta amenaza contra la existencia misma del planeta sea enfrentada en toda su dimensión; no con meras palabras y promesas.

Como pilares de la diplomacia futura agregó la integración latinoamericana y todo el proceso de desarrollo progresivo de normas y principios internacionales sobre derechos humanos, solidaridad internacional, inmigración, conservación del medio ambiente, equilibrio de género … en fin, la moderna concepción del mundo.

El anuncio de un exmagistrado progresista y de celebrada trayectoria profesional como jefe de la Misión Permanente ante la OEA es indicio muy promisorio de que retornaremos a respetar los sagrados principios y propósitos del |sistema interamericano.

La integración latinoamericana fue el sueño de Bolívar y la obsesión de estadistas como Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo. Tras un despegue ruidoso, jalonado por esa locomotora que era Lleras Restrepo, todo se diluyó. Los organismos creados para impulsar la meta fueron detonados, y de sus cenizas no queda sino una burocracia voraz e inservible.

Un relanzamiento de la integración latinoamericana es la meta más seria y racional para una nueva orientación de nuestra diplomacia. Soñábamos con la integración y la fuerza del bloque regional; pero nos despertamos ahogándonos en los mares de la globalización, la mundialización y el libre comercio. En buena hora volvemos a transitar por el sendero que nunca debió abandonarse. Esa soñada integración regional debe englobarse en otra unión fraternal, la unidad hispanoamericana, realizada sobre el ideario de una nacionalidad común y reglas de solidaridad continental en todos los órdenes. Los problemas son complejos; las soluciones, simples.

El presidente electo ha esbozado que con los Estados Unidos iniciará diálogos amistosos para revisar, si así conviene, el tratado de libre comercio (TLC), y para precisar los mecanismos de la extradición. No se ha dejado entrampar en las entrevistas. El TLC en realidad se denomina Acuerdo de Promoción Comercial, y fue aprobado en lo interno por una ley hueca, que no incluye el texto del mamotreto pero si unas “cartas y entendimientos”, que no son más que notificaciones unilaterales de la contraparte (Ley 1143 de 2007).

Para saber qué compromisos concretos adquirimos hay que acudir al Departamento de Estado de los EE.UU., que tiene su propia versión del Plan Colombia y en donde consideran plenamente vigentes tanto el tratado de extradición de 1979 como el acuerdo de bases militares firmado en 2009, que a los diez años se prorrogaba por igual término.

Como todo acuerdo comercial, el TLC es de naturaleza temporal y es revisable. En cuanto a la extradición, las cosas son claras, aunque nadie las quiera ver en el país: hay un tratado vigente, y todo tratado es la expresión de una identidad de pareceres. Ambos países tienen que definir si lo rescinden o reforman. La aplicación unilateral que opera actualmente es una aberración absoluta. Consiste en que los derechos y garantías que la Carta otorga a los nacionales se esfuman ante la presentación de un “indictment”. Así no más.

Entre expertos y peritos hubo coincidencia en cuanto a que es necesario buscar una apertura con Venezuela, y que el ramo diplomático debe ser manejado con profesionales que representen a la Nación toda y no a un interés político o un gobierno de turno. Los embajadores que se anticiparon a renunciar en público no representan al país sino sus propios intereses.

Sólo cuando hay una ruptura del orden constitucional o un desvío dramático en el manejo del Estado es cuando los embajadores presentan renuncia pública. Lo otro es patanería. Un diplomático de escuela no cacarea alabanzas del gobierno; su misión es servir con lealtad a su país.

El futuro canciller es el abogado Álvaro Leyva Durán, curtido en lides, persona de dilatada trayectoria, que ha sido un obstinado y activo defensor de los procesos de paz, siempre consecuente con sus ideas. Las críticas que se le puedan formular no alteran esta verdad de a puño. Este nombramiento será bien mirado en el exterior, en donde existía consternación por el incumplimiento de los procesos de paz. Heredará dos asuntos ásperos, ambos marítimos, con Nicaragua y Venezuela.

Antes de aventurar opiniones hay que darle al nuevo responsable de la diplomacia el tiempo de que se imponga de todos los antecedentes y se provea de los máximos elementos de juicio. Ya sabemos que existe disposición para respetar los fallos de la Corte Internacional de Justicia; y eso es bueno para todos.

Tras la jornada electoral florecieron como en una vibrante primavera aduladores y arribistas, oportunistas y gobiernistas natos. Llueven las propuestas y caen como granizo los nombres de candidatos para cada tarea. El tacto, la prudencia, el sentido de oportunidad, virtudes cardinales del diplomático de escuela, aconsejan que al nuevo canciller no se lo deslumbre con exposiciones que podrían tomarse como intento de marcarle pautas y normas.

Los seres agrupados en cualquier arte, oficio o actividad tienden a hacerse fastidiosos. A los artistas y poetas les acomodó Horacio la etiqueta de “linaje irritable” (genus irritable vatum). Notables escritores reniegan con frecuencia de las academias y rezan al Señor para que nos libre de ellas. Cicerón toleraba, más o manos, a los Senadores, pero al Senado, en sí, lo llamó bestia feroz: “¡SENATORIS BONI VIRI, SENATUS AUTEM MALA BESTIA!”.

El embajador ingles en Venecia, sir Henry Wotton, quiso dejarle a un amigo un proverbio ingenioso, escrito en un libro de autógrafos (1604): “Legatus est vir bonus peregre missus ad mentiendem rei publicæ causæ”, traducido “diplomático es un buen hombre enviado a mentir por la República”. Su desafortunada ironía fue utilizada con malicia para hacerlo caer en desgracia y de paso cuestionar la diplomacia.

La transmisión de mando será seguida con interés en el mundo entero, y por ello mal hacen los medios con sus especulaciones sobre el reconocimiento de las fuerzas armadas al nuevo presidente. La Carta subordina los cuerpos armados al jefe del Estado; no al contrario.

El presidente Petro no tiene por qué marchar al son que le toquen los militares; ellos marchan al son que toque el gobierno civil. Coca Cola mata tinto, decimos los del vulgo… y, consecuencialmente, Ferragamo mataba Zapateiro. Mi general, en lugar de pedir la baja, si quería retirarse, se adelantó a renunciar a los gritos, sin siquiera un ¡AJÚA! de despedida.