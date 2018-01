Bruto, pervertido y vulgar, así es el colombiano viajando según Caracol

El último estreno de Caracol muestra lo peor del colombiano. Nos deja como una partida de ignorantes, que por su origen indígena y campesino, no sabe comportarse fuera de su pueblo. Por eso comemos lechona en el Central Park de Nueva York o vendemos dulces al mejor estilo de Transmilenio en el cerro Pan de Azúcar en Brasil.

Reírse de esto es reforzar el estigma de que por ser de origen campesino y/o indígena, no podemos viajar ni conocer el mundo. Lo preocupante es que este programa tiene 15 puntos de rating y después nos indignamos porque un gringo piense que Bogotá es un pueblito amazónico.

Desde los primeros cinco minutos ya se veía venir el golpe. Don Jediondo hace un chiste de que él quisiera irse de viaje con Amparo Peláez, la defensora del televidente, porque “con esa no me joden porque no voy a hacer nada”. Luego, la imitación de Jeringa en pleno avión a la azafata al aterrizar en Madrid. Él parecía con algún tipo de retraso mental y si alguien en su casa se rió de eso, preocúpese. La imagen de Don Jediondo con la gallina en el aeropuerto solo daba ganas de cambiar de canal.

El humor del programa es tan barato y de mala calidad que necesita abusar de lo sexual para hacer reír. No hay inteligencia suficiente para sacar la risa de otra manera. En todo el primer capítulo no hubo una secuencia de tres minutos donde no se hiciera alusión a los genitales, la homosexualidad, la penetración o el cuerpo de la mujer.

Una de las peores partes fue cuando Don Jediondo le pregunta a Jessica Cediel si conoce el Chimborazo, asociando al volcán ecuatoriano con el miembro masculino. Ella responde que solo ha oído nombrar uno pero que a lo mejor él conocía otros, poniendo en duda la condición sexual del humorista y causando risas y aplausos en el estudio. Yo me pregunto: Colombia es un país tan tercermundista donde todavia nos da risa que haya hombres que se acuestan con otros hombres? Qué tiene de chistoso la homosexualidad?

La mención a Esperanza Gómez y su trabajo era obvia desde el primer momento. Si Caracol pensaba asumir este tipo de humor no hubiera sido mejor llevarla a ella de viaje y a su colega Amaranta Hank?

El formato tampoco es claro. No se entiende qué es lo que va a pasar ahí, porque se dijo que un colombiano podrá irse de viaje con cualquiera de las cuatro participantes. No se supo si era un reality, stand up comedy, programa de concurso o qué. Lo que sí quedaba claro era que los humoristas parecían unos viejos verdes morboseando a cuatro jovencitas. Melina Ramírez, Jessica Cediel, Laura Tobón y Greeicy Rendón, mujeres que en otros trabajos han brillado por sus talentos en la actuación, presentación, canto y modelaje, aquí eran mostradas como unas Yayitas sin inteligencia ni chispa.

Incomodaba ver a Greeicy y Jessica tratando de dar detalles sobre el destino donde estaban y ser interrumpidas por la chabacanería del humorista.

En lo personal no me duele que a un canal se le vayan las luces porque eso pasa todo el tiempo. De hecho, si esto hubiera salido al aire, hasta sería tolerable. Sin embargo, estamos en una época donde se suponía que el colombiano ya se había dado cuenta que hay un mundo más allá de sus narices y allá afuera ya empezaban a vernos de otra manera. Viendo esté adefesio televisivo al aire, me siento como si hubiéramos retrocedido unas cuantas décadas. Bien lo dice el dicho; al pueblo, pan y circo.

